TOFAŞ, Beşiktaş GAİN'e Mağlup Oldu

17.04.2026 22:32
Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, Beşiktaş GAİN'e 98-84 yenilerek 27. haftayı kayıpla kapattı.

STAT: TOFAŞ

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz

TOFAŞ: Hugo Besson 22, Sadık Emir Kabaca 19, Alex Perez 16, Özgür Cengiz 9, Furkan Korkmaz 8, Yiğitcan Saybir 6, Tolga Geçim 3, Emirhan Serbest 1

BEŞİKTAŞ GAİN: Vitto Brown 17, Ante Zizic 14, Brynton Lemar 11, Devon Dotson 11, Conor Morgan 10, Matt Thomas 10, Jonah Mathews 9, Berk Uğurlu 6, Sertaç Şanlı 6, Yiğit Arslan 2, Canberk Kuş 2

1'NCİ PERİYOT: 25-29

DEVRE: 39-51

3'NCİ PERİYOT: 69-71

Basketbol Süper Ligi 27'nci haftasında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Beşiktaş GAİN'e 98-84 mağlup oldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Beşiktaş, Tofaş, Gain, Spor, Son Dakika

