STAD: TOFAŞ
HAKEMLER: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Batuhan Söylemezoğlu
TOFAŞ: Perez 14, Yiğitcan Saybir 10, Blazevic 11, Besson 4, Furkan Korkmaz 10, Floyd 10, Özgür Cengiz 5, Tolga Geçim 7, Sadık Kabaca 1, Kidd 9, Lewis
SAFİPORT EROKSPOR: Pangos 10, Simmons 5, Cornelie 12, Egehan Arna 13, Love, Crawford 19, Galloway 18, Thomas Akyazılı, Thurman 10, Metehan Akyel 2, Ahmet Düverioğlu 2
1'NCİ PERİYOT: 19-24
DEVRE: 42-44
3'NCİ PERİYOT: 63-72
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Safiport Erokspor'a 91-81 mağlup oldu.
Son Dakika › Spor › TOFAŞ, Erokspor'a Yenildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?