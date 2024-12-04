TOFAŞ, Maroussi'yi 96-83 ile Geçti - Son Dakika
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TOFAŞ, Maroussi'yi 96-83 ile Geçti

TOFAŞ, Maroussi\'yi 96-83 ile Geçti

FIBA Avrupa Kupası 2'nci Tur K Grubu'ndaki ilk maçında TOFAŞ, Yunan temsilcisi Maroussi Basketball Club'ı 96-83 mağlup etti. Maçta etkili bir performans sergileyen TOFAŞ, periyotları önde tamamlayarak galibiyete ulaştı.

04.12.2024 22:28  Güncelleme: 22:33
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SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Valentin Oliot (Fransa)

TOFAŞ: Reed 7, Özgür Cengiz, Perez 20, Yiğitcan Saybir 8, Trifunovic 18, Demircan Demir, Tolga Geçim 6, Berk Demir 5, Cem Küçüközkan 3, Pasecnikler 9, O'Brien 11, Bankston 9

MAROUSSI BASKETBALL CLUB: Raynolds 13, Karakostas 10, Fridriksson 9, Raduljica 4, Giannopoulos 3, Keene 14, Tanoulis, Langevine 11, Mantzoukas 11, Iordanou, Nikolaidis 6, Stasinos 2

1'İNCİ PERİYOT: 21-20

DEVRE: 48-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-59

FIBA Avrupa Kupası 2'nci Tur K Grubu ilk hafta karşılaşmasında TOFAŞ, sahasında Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketball Club takımını 96-83 mağlup etti.

Kaynak: DHA

Basketbol, Finans, Tofaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TOFAŞ, Maroussi'yi 96-83 ile Geçti - Son Dakika

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