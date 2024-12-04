SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Valentin Oliot (Fransa)
TOFAŞ: Reed 7, Özgür Cengiz, Perez 20, Yiğitcan Saybir 8, Trifunovic 18, Demircan Demir, Tolga Geçim 6, Berk Demir 5, Cem Küçüközkan 3, Pasecnikler 9, O'Brien 11, Bankston 9
MAROUSSI BASKETBALL CLUB: Raynolds 13, Karakostas 10, Fridriksson 9, Raduljica 4, Giannopoulos 3, Keene 14, Tanoulis, Langevine 11, Mantzoukas 11, Iordanou, Nikolaidis 6, Stasinos 2
1'İNCİ PERİYOT: 21-20
DEVRE: 48-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-59
FIBA Avrupa Kupası 2'nci Tur K Grubu ilk hafta karşılaşmasında TOFAŞ, sahasında Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketball Club takımını 96-83 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › TOFAŞ, Maroussi'yi 96-83 ile Geçti - Son Dakika
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