Trabzon Barosu'na üye 61 avukattan tutuklanan 5 taraftar için sessiz protesto: Sadece adalet bekliyoruz - Son Dakika
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Trabzon Barosu'na üye 61 avukattan tutuklanan 5 taraftar için sessiz protesto: Sadece adalet bekliyoruz

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Fenerbahçe maçı sonrası sahaya girerek olaylara karışan 5 Trabzonspor taraftarının tutuklanmasının hukuka aykırı olduğunu savunan Trabzon Barosu'na üye 61 avukat, adliye binası önüne "Sadece adalet bekliyoruz" yazılı siyah çelenk bırakarak sessiz bir protesto gerçekleştirdi.

21.03.2024 12:38
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Trabzon Barosu'na üye bir grup avukat, bugün Trabzon Adalet Sarayı önünde toplanarak Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası sahaya girerek olaylara karışan 5 Trabzonspor taraftarının tutuklanması ile ilgili sessiz bir protesto gerçekleştirdi.

Trabzon Barosu'na üye 61 avukattan tutuklanan 5 taraftar için sessiz protesto: Sadece adalet bekliyoruz

61 AVUKAT TUTUKLAMA KARARINA DİKKAT ÇEKTİ

Adalet Sarayı önüne "Sadece adalet bekliyoruz" yazılı siyah çelenk bırakan 61 avukat, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü Trabzon'da oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla 5 taraftarın dün tutuklanması kararının hukuka aykırı olduğuna dikkat çektiler.

Trabzon Barosu'na üye 61 avukattan tutuklanan 5 taraftar için sessiz protesto: Sadece adalet bekliyoruz

ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE ADLİYEDEN AYRILDILAR

Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın önderliğinde sessizce bir süre adliye binası önünde bekleyen avukatlar ardından alkışlar eşliğinde ayrıldılar.

Trabzon Barosu\'na üye 61 avukattan tutuklanan 5 taraftar için sessiz protesto: Sadece adalet bekliyoruz
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzon Barosu'na üye 61 avukattan tutuklanan 5 taraftar için sessiz protesto: Sadece adalet bekliyoruz - Son Dakika

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