Fenerbahçe'de çift sarı karttan kırmızı görüp oyundan atılan Crespo, sarı lacivertli taraftarlara saç baş yoldurttu

Spor Toto Süper Lig'in 15 haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Büyük çekişmeye sahne olan maçın 57. dakikasında Fenerbahçe 10 kişi kaldı.

CRESPO TAKIMINI 10 KİŞİ BIRAKTI

Sarı-lacivertlilerin orta sahadaki kritik isimlerinden Miguel Crespo, ilk yarının uzatma dakikalarında sarı kart gördü. Bu sarı katla bir sonraki maç öncesi cezalı duruma düşen 26 yaşındaki futbolcu,mücadelenin 57. dakikasında bir sarı kart daha gördü. Crespor, kırmızı katla oyun dışı kalarak takımını bordo-mavililer karşısında 10 kişi bıraktı.

HATAY KARŞISINDA FORMA GİYEMEYECEK

Portekizli futbolcu, Fenerbahçe'nin gelecek hafta ligde Hatayspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

İşte sosyal medyadan bazı tepkiler;