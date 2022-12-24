Fenerbahçe'de çift sarı karttan kırmızı görüp oyundan atılan Crespo, sarı lacivertli taraftarlara saç baş yoldurttu - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'de çift sarı karttan kırmızı görüp oyundan atılan Crespo, sarı lacivertli taraftarlara saç baş yoldurttu

24.12.2022 20:58

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Miguel Crespo, 57. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sarı lacivertli taraftarlar, Portekizli oyuncunun özellikle ilk yarıda gördüğü kartın gereksiz olduğunu ifade ederek oyuncuya sert tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 15 haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Büyük çekişmeye sahne olan maçın 57. dakikasında Fenerbahçe 10 kişi kaldı.

CRESPO TAKIMINI 10 KİŞİ BIRAKTI

Sarı-lacivertlilerin orta sahadaki kritik isimlerinden Miguel Crespo, ilk yarının uzatma dakikalarında sarı kart gördü. Bu sarı katla bir sonraki maç öncesi cezalı duruma düşen 26 yaşındaki futbolcu,mücadelenin 57. dakikasında bir sarı kart daha gördü. Crespor, kırmızı katla oyun dışı kalarak takımını bordo-mavililer karşısında 10 kişi bıraktı.

HATAY KARŞISINDA FORMA GİYEMEYECEK

Portekizli futbolcu, Fenerbahçe'nin gelecek hafta ligde Hatayspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

İşte sosyal medyadan bazı tepkiler;

Tepkiler çığ gibi! Fenerbahçelilerin sevgilisi futbolcu yaptığı hareket sonrası taraftara saç baş yoldurttu
Tepkiler çığ gibi! Fenerbahçelilerin sevgilisi futbolcu yaptığı hareket sonrası taraftara saç baş yoldurttu
Tepkiler çığ gibi! Fenerbahçelilerin sevgilisi futbolcu yaptığı hareket sonrası taraftara saç baş yoldurttu
Tepkiler çığ gibi! Fenerbahçelilerin sevgilisi futbolcu yaptığı hareket sonrası taraftara saç baş yoldurttu
Tepkiler çığ gibi! Fenerbahçelilerin sevgilisi futbolcu yaptığı hareket sonrası taraftara saç baş yoldurttu
Tepkiler çığ gibi! Fenerbahçelilerin sevgilisi futbolcu yaptığı hareket sonrası taraftara saç baş yoldurttu
Tepkiler çığ gibi! Fenerbahçelilerin sevgilisi futbolcu yaptığı hareket sonrası taraftara saç baş yoldurttu
YORUMLAR
500
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının devre arasında protokolde iki takımın yöneticileri birbirine girdi Trabzonspor-Fenerbahçe maçının devre arasında protokolde iki takımın yöneticileri birbirine girdi Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'e uygulanan Dünya Kupası tarifesine eleştiri Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'e uygulanan Dünya Kupası tarifesine eleştiri

Miguel Crespo, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de çift sarı karttan kırmızı görüp oyundan atılan Crespo, sarı lacivertli taraftarlara saç baş yoldurttu - Son Dakika


Son Dakika
20:41 Trabzonspor-Fenerbahçe maçının devre arasında protokolde iki takımın yöneticileri birbirine girdi
20:35 Fenerbahçe'de çift sarı karttan kırmızı görüp oyundan atılan Crespo, sarı lacivertli taraftarlara saç baş yoldurttu
20:14 Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'e uygulanan Dünya Kupası tarifesine eleştiri
19:38 Endonezya'da borcunu ödeyemeyen kadın, ölmeden kefene girdiği görüntüleri TV'de yayınlanmış haber gibi düzenletip kızına paylaştırdı
19:18 Trabzonspor tribünlerinden Fenerbahçe maçı öncesi ses getiren koreografi
18:59 Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı! Çok sayıda itfaiye olay yerine geldi
18:54 Ali Koç, Fenerbahçeli futbolcuları Trabzonspor maçına kazandıran yeleğiyle yolcu etti! Jorge Jesus'a sımsıkı sarılması dikkat çekti
18:32 Dev maçta Jesus ve Avcı'dan şaşırtan tercihler! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
18:25 Sarıyer'deki bir kafede iki grubun alacak verecek kavgasında mermiler havada uçuştu! 1 kişi yaşamını kaybetti
18:13 Kağıthane'de 5 katlı binanın çatısı cayır cayır yandı! Patlama seslerinin de duyulduğu yangın kontrol altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2022 21:06:21. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de çift sarı karttan kırmızı görüp oyundan atılan Crespo, sarı lacivertli taraftarlara saç baş yoldurttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement