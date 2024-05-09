Trabzon Ragbi Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonası finalinde şampiyonluk için mücadele edecek

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Trabzon Ragbi Spor Kulübü oyuncuları, 11-12 Mayıs'ta Ankara Kızılcahamam'da yapılacak 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası final etabında şampiyonluk için ter dökecek.

Araklı Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Trabzon Ragbi Spor Kulübü takımı, Türkiye Ragbi Federasyonunca geçen ay Ankara'da yapılan Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında birinci oldu.

U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası final etabına katılmaya hak kazanan takım, çalışmalarını lisenin halı sahasında sürdürüyor.

Araklı Gençlik ve Spor Müdürlüğü Ragbi Antrenörü İsmail Gökhan Danışmaz, AA muhabirine, Kovid-19 salgını öncesi kurulan takımın, kapanmalar nedeniyle durdurduğu çalışmalarını 2 yıldır sürdürebildiğini anlattı.

Araklı Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ragbi takımının, Türkiye'den 32 takımın katıldığı okul müsabakalarında finale kaldığını belirten Danışmaz, geçen ay Muğla'da oynanan final maçında bir diğer Trabzon takımı olan Arsin Anadolu Lisesi'ni yenerek Türkiye birincisi olduklarını söyledi.

Danışmaz, okulun sporcularından oluşan Trabzon Ragbi Spor Kulübünün, Türkiye Ragbi Federasyonunun 11-12 Mayıs'ta Kızılcahamam'da düzenleyeceği U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası final etabına katılacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Grup müsabakalarında birinci olduk. Şimdi final etabına katılacağız. Hedefimiz aynı okul müsabakalarında olduğu gibi burada da birinci olmak. Burada Trabzon Ragbi Spor Kulübü adına yarışacağız. Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi de bize destek oluyor. inşallah kendisine de bu kupayı hediye edeceğiz."

Okul Müdürü Cem Yakupoğlu ise ragbinin, yörenin çocuklarına çok uygun bir spor dalı olduğunu kaydederek, "Okul takımı için bir araya gelerek bir sistem uyguladık. Başarıyı aldık, ilçemizi ve ilimizi gururlandırdık, mutlu bir sonuç oldu." ifadesini kullandı.

Oyuncular kupayı Araklı'ya getirmek istiyor

Takım kaptanı Ahmet Burak Bekiroğlu, Araklı'nın ismini en iyi şekilde duyurmak istediklerini söyledi.

Takım oyuncusu Yasin Can Alemdar da 2 yıl önce ragbiyle tanıştığını, o günden beri antrenmanları kaçırmadan çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Takım arkadaşlarıma, müdürüme teşekkür ediyorum. Takımıma güveniyorum, turnuvada yine en güzel şekilde mücadele ederek ilçemizi, ilimizi gururlandıracağımızı, kupayı Araklı'ya getireceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.