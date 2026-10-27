Trabzonspor, 2-0 geriden gelip Rizespor\'u 4-3 yendi, 25 yıl sonra deplasmanda kazandı

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup ederek tarihi bir geri dönüşe imza attı. İlk yarısını 2-0 geride tamamladığı karşılaşmada ikinci yarıda 4 gol bulan bordo-mavili ekip, 25 yıl sonra deplasmanda iki farklı geriye düştüğü bir lig maçını kazanırken Ernest Muçi 3 asistle öne çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor, Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı. İlk yarıyı 2-0 geride tamamlayan bordo-mavili ekip, ikinci yarıda ortaya koyduğu performansla mücadeleyi lehine çevirdi. Karşılaşmada Ernest Muçi'nin 3 asisti ve Franculino'nun 2 golü öne çıkarken teknik direktör Thomas Reis de kulüp tarihine geçen bir istatistiğe imza attı.

25 YIL SONRA TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında aldığı 4-3'lük galibiyetle Süper Lig tarihinde dikkat çekici bir başarıya ulaştı. Bordo-mavili ekip, Nisan 2001'de Antalyaspor deplasmanında 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından lig tarihinde ikinci kez iki farklı geriye düştüğü bir deplasman maçından galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor, böylece 25 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.

16 YIL SONRA DEPLASMANDA 4 GOL

Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında ikinci yarıda kaydettiği 4 golle bir başka istatistiğe de imza attı. Bordo-mavili ekip, Ekim 2010'da Kasımpaşa karşısında oynadığı maçın ardından Süper Lig'de ilk kez bir deplasman karşılaşmasının ikinci yarısında 4 gol buldu. Karadeniz ekibi, 16 yıl sonra tekrarladığı bu performansla 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 4-3 galip ayrılmayı başardı.

MUÇİ'DEN 3 ASİST

Trabzonspor'un Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Çaykur Rizespor karşısında yaptığı 3 asistle bu sezon Süper Lig'de bir maçta 3 asist yapan ilk oyuncu oldu. Türkiye kariyerinde ilk kez bir karşılaşmada 2 asist barajına ulaşan Muçi, mücadeleyi 3 asistle tamamladı. Bordo-mavili oyuncu, karşılaşmada 4 kilit pas verirken 3 şutunun 2'sinde isabet sağladı. Muçi ayrıca 15 ikili mücadelenin 9'unu kazanarak Türkiye kariyerinde bu alandaki en yüksek sayısına ulaştı. Rakip ceza sahasında 10 kez topla buluşan Muçi, 4 çalım girişiminin 3'ünde başarılı oldu.

THOMAS REİS'TEN DEPLASMAN REKORU

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, bordo-mavili takımın başında çıktığı ilk iki Süper Lig deplasmanından galibiyetle ayrılarak kulüp tarihine geçti. Alman teknik adam, 2015-2016 sezonunda Shota Arveladze'nin ardından Trabzonspor'da görev yaptığı ilk iki lig deplasmanını kazanan ikinci teknik direktör oldu. Geçici görev yapan teknik adamların dahil edilmediği bu istatistikte Reis, Samsunspor'un ardından Çaykur Rizespor deplasmanından da galibiyetle ayrıldı.

TOPLA OYNAMADA TRABZONSPOR ÜSTÜNLÜĞÜ

Karşılaşmanın istatistiklerine göre Trabzonspor, yüzde 53 topla oynama oranıyla mücadeleyi tamamlarken Çaykur Rizespor yüzde 47'de kaldı. İkili mücadelelerde ev sahibi ekip 62, Trabzonspor ise 57 kez üstünlük sağladı. Hava toplarında bordo-mavili takım 7-5'lik üstünlük kurarken pas arası istatistiğinde Çaykur Rizespor 15, Trabzonspor 11 kez başarılı oldu. İki takım da karşılaşmada 4'er korner kullandı.

SALAH'TAN 5 KİLİT PAS, ARAL'DAN 5 BAŞARILI ÇALIM

Trabzonspor'da Mohamed Salah, karşılaşmada verdiği 5 kilit pasla bu alanda maçın en yüksek sayısına ulaştı. Ernest Muçi 4 kilit pasla takım arkadaşını takip ederken Wagner Pina 2 kilit pas üretti. Aral Şimşir ise 9 çalım girişiminin 5'inde başarılı olarak maçın en fazla başarılı çalım atan oyuncusu oldu. Aral Şimşir, hücum bölgesinde yüzde 85 pas isabet oranıyla oynarken Salah aynı bölgede yüzde 75, Stefan Savic ise yüzde 73 pas isabet oranı yakaladı

FRANCULINO'DAN 2 GOL, SAVUNMADA PİNA ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor'un hücum oyuncusu Franculino, Çaykur Rizespor karşısında 4 şut çekerek bunların 2'sinde isabet sağladı ve 2 gol kaydetti. Bordo-mavili ekipte Melih Kabasakal 2 şutunun 1'ini gole çevirirken Ernest Muçi, 3 şutunun 2'sinde isabet buldu. Savunmada ise Wagner Pina 12 sahipsiz top kazanarak bu alanda karşılaşmanın en yüksek sayısına ulaştı. Stefan Savic 6, Chibuike Nwaiwu ise 5 sahipsiz top kazandı. Pina ayrıca 4 pas arası yaparken Nwaiwu 4 hava topu mücadelesinin 2'sini kazandı. Nwaiwu, 73 pas girişiminin 64'ünde başarılı olurken Savic 62 pasının 56'sını takım arkadaşlarına ulaştırdı.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de Trabzonspor'un deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup etmesini manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde;

Kuzey Ekspres: TSunami yıkıp geçiyor

Günebakış: Trabzon bitti demeden bitmez

Taka: Derbiden öte El Clasico

Sonnokta: Dört dörtlük fırtına