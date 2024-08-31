Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı

Spor

TRABZONSPOR, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Şampiyon Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Sayın Avcı'ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.