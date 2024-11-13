Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Adana Demirspor maçı için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Güneş yönetiminde yapıldı.

13.11.2024 21:49
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TRABZONSPOR Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından aerobik koşu ve pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, tek kale savunma ve hücum çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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