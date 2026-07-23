Trabzonspor Avusturya'da Karşılandı - Son Dakika
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Trabzonspor Avusturya'da Karşılandı

Trabzonspor Avusturya\'da Karşılandı
23.07.2026 15:47
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Trabzonspor kafilesi, Avusturya'da taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

YENİ sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı için Avusturya'ya gelen Trabzonspor kafilesini, Salzburg Havalimanı'nda çok sayıda bordo-mavili taraftar karşıladı. Teknik direktör Fatih Tekke ve futbolculara yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde takıma sevgi gösterisinde bulundu.

Trabzonspor, 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Salzburg Havalimanı'na geldi. Bordo mavili kafileyi, Salzburg Havalimanı'ndan Trabzonsporlu taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, futbolcularla bol bol hatıra fotoğrafı çektirip forma imzalattı.

FATİH TEKKE: HER YERDE TARAFTARIMIZ VAR

Karşılamanın ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili taraftarların desteğine vurgu yaptı. Tekke, "Her yerde taraftarımız var çok şükür. Trabzonspor camiası çok büyük. Zaten bize de ilgi ve alakalarını gösteriyorlar. Bu sene de Avusturya ve Salzburg'dayız. Buradan birkaç saatlik bir yolculuğumuz var. Sonrasında inşallah kazasız belasız 3 tane hazırlık maçımız var. Hepimize inşallah hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Trabzonspor kafilesi, Salzburg'daki karşılamanın ardından kara yoluyla kamp çalışmalarını gerçekleştireceği Schladming kasabasına hareket etti.

4 OYUNCU KAMP KADROSUNDA YER ALMADI

Trabzonspor'un Avusturya kamp kadrosunda Batista Mendy, Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz yer almadı. Oyunculara transfer görüşmesi yapmak üzere izin verildiği ve bu nedenle kadroda bulunmadığı bildirildi.

Bordo mavililerin kamp kadrosunda, "Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Erol Can Çolak, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina, Mustafa Kuzey Akçay, Samet Akaydin, Ali Şahin Yılmaz, Ahmet Berat Tekke, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Arseniy Batagov, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol-Folcarelli, Melih Kabasakal, Ernest Muçi, Ruslan Malinovskyi, Oğuzhan Ertem, Yiğithan Çubukçu, Thierry Karadeniz, Metehan Mimaroğlu, Noah Saviolo, Doğuhan Aral Şimşir, Umut Nayir, Paul Onuachu ve Denis Draguş" isimleri yer aldı.

Trabzonspor, Avusturya kampı süresince 26 Temmuz'da Eintracht Frankfurt, 30 Temmuz'da Al-Sadd, 2 Ağustos'ta ise Udinese ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Fatih Tekke, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Avusturya'da Karşılandı - Son Dakika

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