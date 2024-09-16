Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1 Beraberlik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1 Beraberlik

Geniş Video İzle

Trabzonspor, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Her iki teknik direktör puan kaybıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

16.09.2024 00:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
SÜPER Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş karşılaşmayı değerlendirerek, hem kendileri hem de Beşiktaş adına 2 puan kayıp yaşadıkları bir maç olduğunu ancak henüz 3 puanla tanışmadıkları için kendilerinin 3 puana daha çok ihtiyaç duydukları bir dönemde olduklarını söyledi. Güneş, "Kısa bir dönem içerisinde takımla birlikte olduk. Trabzonspor'un 2 maçta 2 puanı vardı şimdi 3 maçta 3 puanı oldu, ilk defa gol attık, ilk defa gol yedik. Biz üçüncü maçı oynadık, takımların bazıları beşinci maçı oynadı. Ligde tek rakamlı yani 19 takım olunca ligin de seyrinde bir dalgalanma, tehir maçları girince yani görüntü olarak iyi bir görüntüde değiliz. Zaten zor bir dönemde olduğumuzu söylüyoruz. Ama bu zorlukları aşacak bir durumumuz olduğunu da söyledik. Bugün de o oyuncular bize o konuda umut verdi. Onun dışında futbol yorumunu fazla yapmayı doğru bulmuyorum. Çünkü bizim tarafımızda sadece tek taraflı bir maç oldu. İyi başladık. Yani düşündüğümüz ön baskıları, çıkışları, oyuna hakim olmayı düşünürken beklenmeyen şekilde, talihsiz bir şekilde rakip de hızını kesince topa vurduktan sonra kayıp arkasından bastırdı kırmızı kart gördü Visca, en iyi oyuncularımızdan bir tane, takımda tecrübeli bir oyuncu. Ondan sonra benim de ne konuşursak haklı çıkamam. Çünkü topa sahip olma, hücumda pozisyon bulma, gol bulma, atak geliştirme. Savaştık, bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi" dedi.

'10 KİŞİ KALDIK AMA 12'NCİ ADAM DEDİĞİMİZ TARAFTAR DEVREYE'

Karşılaşmada uzun süre 10 kişi kaldıklarını anımsatarak "10 kişi kaldık ama 12'nci adam dediğimiz taraftar devreye girdi. Onların desteği ile takım direncini daha fazla koydu oyun başından beri. O duyguyu birlikte yaşadık. Bu bizim umut ışığımız olacak. Zaten o düşüncenin olacağını görüyordum. Ama futbol adına, futbol değerlerini konuşmaya kalkarsak sadece savunmada kalırken savaşçı ruhumuz var ama orada da pozisyon verirken, araya kaçırırken, yediğimiz golde ve benzer pozisyonda pozisyonlar verdik. Orada da Uğurcan devreye girdi. Defansımız, orta sahamız savaştı. İki kanattaki oyuncuların kapatmak için açıklarımızın olağanüstü çalışması gerekiyordu. Onda da değişiklik yapmak zorunda kaldık. Simon Banza ilk maçına rağmen çok uyumluydu, hiçbir olumsuzluğu yoktu yani. Hani 'Yeni geldi, acemidir falan' diyecek bir şeyimiz yok. Sadece açıklarımızın ikinci yarıda özellikle ilk yarıdakinden daha farklı ikinci yarıda dripling yapıp hem savunmaya gelen top taşıyabilir diye düşündüğümde beklediğimin altında oldu. Forvette de oynayan Simon Banza da ortaya çekip o iki açığı kullanmak istedik. Daha fazla çıkabilseydik iyi olacaktı. Onu da konuşacağız. 10 kişi de kalsanız daha fazla genelde oynamak gerekiyor. Bu tip maçlar oluyor. O eksiğin dışında oyunculara diyecek bir şeyim yok. Çünkü uzun süre oynadık 10 kişi. Bizim için de Beşiktaş için de kayıp 2 puan ama bizim için daha önemli. Çünkü biz 3 puana ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz ve henüz 3 puanla tanışmadık. Şimdi Perşembe günkü maçı bekleyeceğiz" diye konuştu.

BRONCKHORST: 10 KİŞİYE KARŞI OYNAMAMIZ GEREKTİĞİ ŞEKİLDE OYNAYAMADIK

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst ise " Zor bir deplasman, zor bir maç tabii ki de. Evinde güçlü olan bir takıma karşı yeni hocasıyla yeni bir başlangıç yapan bir takıma karşı oynadık. Maçın ilk 15 dakikası beklediğim gibi geçti. Tempolu ikili olduğu bir ilk 15 dakikaydı. Rakibimiz için maçın değiştiği an 10 kişi kaldıkları kırmızı kart anı oldu. Kırmızı karttan sonraki 10-15 dakikalık süreçte iyi oynayamadık. 10 kişiye karşı oynamamız gerektiği şekilde oynayamadık. Rakibin golü bulduğu frikik pozisyonunda da iyi savunma yapamadık. Basit bir şekilde gol yedik. Daha sonrasında saha içerisindeki dizilişimizi değiştirdik. İlk yarının son 20 dakikasını kontrol altında tuttuk. Bu süreçte bir gol bulduk. İki de fırsat oluşturduk ama bu fırsatlarda rakip kalecinin harika kurtarışları oldu. İkinci yarıda ikinci golü bulmaya çalıştık. Goller atmaya çalıştık. Ama ilk yarının son 10 dakikasında olduğu gibi aynı oyunu oynayamadık. Aynı oyunu tekrarlayamadık. Pas hızımız yeterince iyi değildi. Yine de fırsatlar bulduk ama rakip kaleci bu noktalarda yine başarılıydı. Rafa'yla ve Semih'le fırsatlar bulduk. Bunları gole çeviremedik. Tabii ki de zor bir deplasman. Zor bir deplasmandan bir puan alıyoruz. Ama bugün itibariyle iki puanı kaybettik. Rakip kendi taraftarıyla da aynı zamanda skoru almak için çok fazla uğraştı. Onlar da bu konuya yardımcı olmaya çalıştılar. Galip gelememek tabii ki de üzücü. Ama 10 kişiye karşı oynama detayıyla alakalı olarak bu durumdan bir şeyler öğreniyoruz. Bu maçı analiz edeceğiz ve önümüzdeki hafta oynayacağımız Eyüpspor maçına hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1 Beraberlik
Kaynak: DHA

Giovanni Van Bronckhorst, Şenol Güneş, Trabzonspor, Beşiktaş, Futbol, Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1 Beraberlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:12 Mehmet Şimşek herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Şu anda gündemimiz yok Mehmet Şimşek herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Şu anda gündemimiz yok
21:05 Üstelik bunu yapan bir zincir market Tarihi geçmiş ürünleri, “1 alana 1 bedava“ kampanyasıyla satmaya çalıştılar Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satmaya çalıştılar
20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
09:46 Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti
09:42 Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, Arka Sokaklar’ın kadrosunda Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda
09:31 Şenol Güneş’ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu
09:29 AK Parti MYK toplanıyor Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan’ın önüne gelecek AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
09:25 WhatsApp’a bir bomba özellik daha Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 22:28:39. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1 Beraberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement