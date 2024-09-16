Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1 Beraberlik

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş karşılaşmayı değerlendirerek, hem kendileri hem de Beşiktaş adına 2 puan kayıp yaşadıkları bir maç olduğunu ancak henüz 3 puanla tanışmadıkları için kendilerinin 3 puana daha çok ihtiyaç duydukları bir dönemde olduklarını söyledi. Güneş, "Kısa bir dönem içerisinde takımla birlikte olduk. Trabzonspor'un 2 maçta 2 puanı vardı şimdi 3 maçta 3 puanı oldu, ilk defa gol attık, ilk defa gol yedik. Biz üçüncü maçı oynadık, takımların bazıları beşinci maçı oynadı. Ligde tek rakamlı yani 19 takım olunca ligin de seyrinde bir dalgalanma, tehir maçları girince yani görüntü olarak iyi bir görüntüde değiliz. Zaten zor bir dönemde olduğumuzu söylüyoruz. Ama bu zorlukları aşacak bir durumumuz olduğunu da söyledik. Bugün de o oyuncular bize o konuda umut verdi. Onun dışında futbol yorumunu fazla yapmayı doğru bulmuyorum. Çünkü bizim tarafımızda sadece tek taraflı bir maç oldu. İyi başladık. Yani düşündüğümüz ön baskıları, çıkışları, oyuna hakim olmayı düşünürken beklenmeyen şekilde, talihsiz bir şekilde rakip de hızını kesince topa vurduktan sonra kayıp arkasından bastırdı kırmızı kart gördü Visca, en iyi oyuncularımızdan bir tane, takımda tecrübeli bir oyuncu. Ondan sonra benim de ne konuşursak haklı çıkamam. Çünkü topa sahip olma, hücumda pozisyon bulma, gol bulma, atak geliştirme. Savaştık, bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi" dedi.

'10 KİŞİ KALDIK AMA 12'NCİ ADAM DEDİĞİMİZ TARAFTAR DEVREYE'

Karşılaşmada uzun süre 10 kişi kaldıklarını anımsatarak "10 kişi kaldık ama 12'nci adam dediğimiz taraftar devreye girdi. Onların desteği ile takım direncini daha fazla koydu oyun başından beri. O duyguyu birlikte yaşadık. Bu bizim umut ışığımız olacak. Zaten o düşüncenin olacağını görüyordum. Ama futbol adına, futbol değerlerini konuşmaya kalkarsak sadece savunmada kalırken savaşçı ruhumuz var ama orada da pozisyon verirken, araya kaçırırken, yediğimiz golde ve benzer pozisyonda pozisyonlar verdik. Orada da Uğurcan devreye girdi. Defansımız, orta sahamız savaştı. İki kanattaki oyuncuların kapatmak için açıklarımızın olağanüstü çalışması gerekiyordu. Onda da değişiklik yapmak zorunda kaldık. Simon Banza ilk maçına rağmen çok uyumluydu, hiçbir olumsuzluğu yoktu yani. Hani 'Yeni geldi, acemidir falan' diyecek bir şeyimiz yok. Sadece açıklarımızın ikinci yarıda özellikle ilk yarıdakinden daha farklı ikinci yarıda dripling yapıp hem savunmaya gelen top taşıyabilir diye düşündüğümde beklediğimin altında oldu. Forvette de oynayan Simon Banza da ortaya çekip o iki açığı kullanmak istedik. Daha fazla çıkabilseydik iyi olacaktı. Onu da konuşacağız. 10 kişi de kalsanız daha fazla genelde oynamak gerekiyor. Bu tip maçlar oluyor. O eksiğin dışında oyunculara diyecek bir şeyim yok. Çünkü uzun süre oynadık 10 kişi. Bizim için de Beşiktaş için de kayıp 2 puan ama bizim için daha önemli. Çünkü biz 3 puana ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz ve henüz 3 puanla tanışmadık. Şimdi Perşembe günkü maçı bekleyeceğiz" diye konuştu.

BRONCKHORST: 10 KİŞİYE KARŞI OYNAMAMIZ GEREKTİĞİ ŞEKİLDE OYNAYAMADIK

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst ise " Zor bir deplasman, zor bir maç tabii ki de. Evinde güçlü olan bir takıma karşı yeni hocasıyla yeni bir başlangıç yapan bir takıma karşı oynadık. Maçın ilk 15 dakikası beklediğim gibi geçti. Tempolu ikili olduğu bir ilk 15 dakikaydı. Rakibimiz için maçın değiştiği an 10 kişi kaldıkları kırmızı kart anı oldu. Kırmızı karttan sonraki 10-15 dakikalık süreçte iyi oynayamadık. 10 kişiye karşı oynamamız gerektiği şekilde oynayamadık. Rakibin golü bulduğu frikik pozisyonunda da iyi savunma yapamadık. Basit bir şekilde gol yedik. Daha sonrasında saha içerisindeki dizilişimizi değiştirdik. İlk yarının son 20 dakikasını kontrol altında tuttuk. Bu süreçte bir gol bulduk. İki de fırsat oluşturduk ama bu fırsatlarda rakip kalecinin harika kurtarışları oldu. İkinci yarıda ikinci golü bulmaya çalıştık. Goller atmaya çalıştık. Ama ilk yarının son 10 dakikasında olduğu gibi aynı oyunu oynayamadık. Aynı oyunu tekrarlayamadık. Pas hızımız yeterince iyi değildi. Yine de fırsatlar bulduk ama rakip kaleci bu noktalarda yine başarılıydı. Rafa'yla ve Semih'le fırsatlar bulduk. Bunları gole çeviremedik. Tabii ki de zor bir deplasman. Zor bir deplasmandan bir puan alıyoruz. Ama bugün itibariyle iki puanı kaybettik. Rakip kendi taraftarıyla da aynı zamanda skoru almak için çok fazla uğraştı. Onlar da bu konuya yardımcı olmaya çalıştılar. Galip gelememek tabii ki de üzücü. Ama 10 kişiye karşı oynama detayıyla alakalı olarak bu durumdan bir şeyler öğreniyoruz. Bu maçı analiz edeceğiz ve önümüzdeki hafta oynayacağımız Eyüpspor maçına hazırlanacağız" şeklinde konuştu.