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Trabzonspor'da 13 Futbolcu Gol Atmayı Başardı - Son Dakika
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Trabzonspor'da 13 Futbolcu Gol Atmayı Başardı

Trendyol Süper Lig'in 20 maçlık döneminde Trabzonspor'da 13 farklı futbolcu rakip fileleri havalandırmayı başardı. Haftayı 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliğiyle kapatan bordo-mavili takımda Taxiarchis Fountas'ın golüyle birlikte gol atan oyuncu sayısı 13'e yükseldi. Onuachu 9 golle en fazla gol atan oyuncu olurken, Bakasetas ve Trezeguet 4'er, Visca 3, Pepe, Enis Destan, Bardhi ve Benkovic'in 2'şer, Denswil, Göktan Gürpüz, Berat Özdemir, Mendy ve Fountas da 1'er gol attı. Trabzonspor, ligde 20 maçlık dönemde 4 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremedi.

Trabzonspor\'da 13 Futbolcu Gol Atmayı Başardı
16.01.2024 - 12:03,
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Trendyol Süper Lig'in 20 maçlık döneminde, Trabzonspor'da 13 futbolcu rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Haftayı 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliğiyle kapatan bordo-mavili takımda Taxiarchis Fountas'ın fileleri havalandırmasıyla gol atan oyuncu sayısı 13'e yükseldi.

Karadeniz ekibinde, Onuachu 9 golle en fazla gol kaydeden oyuncu olurken Bakasetas ve Trezeguet 4'er, Visca 3, Pepe, Enis Destan, Bardhi ve Benkovic'in 2'şer, Denswil, Göktan Gürpüz, Berat Özdemir, Mendy ve Fountas da 1'er gol attı.

Trabzonspor'un 9. haftada Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendiği maçta ise Alanyasporlu futbolcu Fidan Aliti topu kendi kalesine gönderdi.

20 maçın 4'ünde gol atamadı

Trabzonspor, ligde 20 maçlık dönemde 4 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremedi.

Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0, ligin 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a 1-0 yenildiği, ligin 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldığı, ligin 14. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmalarda gol atamadı.

Trabzonsporlu futbolcuların gol attığı 15 karşılaşma ve oyuncular

Trabzonspor'un ligde gol attığı 15 maç ve gol atan oyuncular şunlar:

MaçSonuçGol atan oyuncu
Trabzonspor-Antalyaspor1-0Denswil
Trabzonspor- Çaykur Rizespor2-3Bakasetas, Enis Destan
Kasımpaşa-Trabzonspor1-5Bardhi (2), Enis Destan, Göktan Gürpüz, Benkovic
Trabzonspor-Beşiktaş3-0Onuachu, Bakasetas, Visca
Atakaş Hatayspor-Trabzonspor3-2Visca, Onuachu
Trabzonspor-Siltaş Yapı Pendikspor2-1Onuachu, Bakasetas
Fenerbahçe-Trabzonspor2-3Onuachu, Berat Özdemir, Pepe
Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor2-1Onuachu (2)
EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor3-3Pepe, Onuachu, Trezeguet
Gaziantep FK-Trabzonspor1-3Trezeguet (2), Bakasetas
İstanbulspor-Trabzonspor0-3 (h)Trezeguet, Onuachu
Trabzonspor-RAMS Başakşehir1-1Mendy
MKE Ankaragücü-Trabzonspor0-1Visca
Trabzonspor-Yılport Samsunspor2-1Onuachu, Benkovic
Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor1-1Fountas

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trabzonspor'da 13 Futbolcu Gol Atmayı Başardı - Son Dakika
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