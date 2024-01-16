Trabzonspor\'da 13 Futbolcu Gol Atmayı Başardı

Trendyol Süper Lig'in 20 maçlık döneminde, Trabzonspor'da 13 futbolcu rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Haftayı 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliğiyle kapatan bordo-mavili takımda Taxiarchis Fountas'ın fileleri havalandırmasıyla gol atan oyuncu sayısı 13'e yükseldi.

Karadeniz ekibinde, Onuachu 9 golle en fazla gol kaydeden oyuncu olurken Bakasetas ve Trezeguet 4'er, Visca 3, Pepe, Enis Destan, Bardhi ve Benkovic'in 2'şer, Denswil, Göktan Gürpüz, Berat Özdemir, Mendy ve Fountas da 1'er gol attı.

Trabzonspor'un 9. haftada Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendiği maçta ise Alanyasporlu futbolcu Fidan Aliti topu kendi kalesine gönderdi.

20 maçın 4'ünde gol atamadı

Trabzonspor, ligde 20 maçlık dönemde 4 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremedi.

Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0, ligin 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a 1-0 yenildiği, ligin 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldığı, ligin 14. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmalarda gol atamadı.

Trabzonsporlu futbolcuların gol attığı 15 karşılaşma ve oyuncular

Trabzonspor'un ligde gol attığı 15 maç ve gol atan oyuncular şunlar:

Maç Sonuç Gol atan oyuncu Trabzonspor-Antalyaspor 1-0 Denswil Trabzonspor- Çaykur Rizespor 2-3 Bakasetas, Enis Destan Kasımpaşa-Trabzonspor 1-5 Bardhi (2), Enis Destan, Göktan Gürpüz, Benkovic Trabzonspor-Beşiktaş 3-0 Onuachu, Bakasetas, Visca Atakaş Hatayspor-Trabzonspor 3-2 Visca, Onuachu Trabzonspor-Siltaş Yapı Pendikspor 2-1 Onuachu, Bakasetas Fenerbahçe-Trabzonspor 2-3 Onuachu, Berat Özdemir, Pepe Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor 2-1 Onuachu (2) EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor 3-3 Pepe, Onuachu, Trezeguet Gaziantep FK-Trabzonspor 1-3 Trezeguet (2), Bakasetas İstanbulspor-Trabzonspor 0-3 (h) Trezeguet, Onuachu Trabzonspor-RAMS Başakşehir 1-1 Mendy MKE Ankaragücü-Trabzonspor 0-1 Visca Trabzonspor-Yılport Samsunspor 2-1 Onuachu, Benkovic Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor 1-1 Fountas

Kaynak: AA