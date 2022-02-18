Trabzonspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma ve reaksiyon çalışmalarının ardından 5'e 2 pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.