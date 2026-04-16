Trabzonspor\'da Joker Oyuncuların Başarısı

16.04.2026 11:43
Fatih Tekke, dar kadroda oyuncuları farklı mevkilerde kullanarak başarılı bir sezon geçiriyor.

TRABZONSPOR'da bu sezon dar rotasyon ve eksiklerin gölgesinde görev yapan teknik direktör Fatih Tekke, bazı oyuncularını farklı mevkilerde kullanarak çözüm üretti. Bordo-mavili ekipte joker rolünü üstlenen isimler hem oyuna hem de skora doğrudan katkı sağladı.

Trabzonspor'da bu sezon kart cezaları ve sakatlıklar nedeniyle sınırlı kadro ile mücadele eden teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını farklı pozisyonlarda değerlendirerek önemli bir alternatif plan oluşturdu. Tekke'nin dar kadroya rağmen oyuncularını farklı mevkilerde kullanarak elde ettiği verim, sezonun en belirleyici unsurlarından biri olarak öne çıktı. Bordo-mavililerde özellikle 3 isim, gösterdikleri çok yönlü performansla takımın en dikkat çeken jokerleri oldu.

ESKİHELLAÇ SOL BEKTEN SOL KANADA EVRİLDİ

Asıl mevkisi sol bek olan Mustafa Eskihellaç, sezonun ikinci yarısında sol kanatta görev aldı. Kazım Olaigbe'nin ayrılığı sonrası bu bölgeye transfer yapılmamasıyla birlikte Fatih Tekke, Eskihellaç'ı hücum hattında da değerlendirdi. Daha önce kariyerinde sol kanatta da oynayan oyuncu, bu adaptasyon sürecini sorunsuz geçirerek takımına katkı sundu. Süper Lig'de 21 maçta sol bek, 5 maçta sol kanat oynayan Eskihellaç, Türkiye Kupası'nda da farklı mevkilerde görev aldı. Toplam 29 maçta 2 bin 368 dakika sahada kalan oyuncu, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

AUGUSTO HÜCUMUN HER NOKTASINDA

Trabzonspor'un hücum hattındaki en önemli jokerlerinden biri olan Felipe Augusto, sezon boyunca birçok farklı mevkide görev yaptı. Santrfor, forvet arkası ve kanat pozisyonlarında forma giyen oyuncu, özellikle hem Paul Onuachu ile birlikte hem de onun yokluğunda ileri uçta takımın yükünü çekti. Süper Lig'de 10 maçta santrfor, 12 maçta forvet arkası, 5 maçta sağ kanat ve 1 maçta sol kanatta oynayan Augusto, Türkiye Kupası'nda da farklı mevkilerde görev aldı. Toplam 33 maçta 2 bin 296 dakika sahada kalan oyuncu, 13 golle dikkatleri çekti.

OZAN TUFAN SAHANIN HER YERİNDE

Sezonun en çok öne çıkan joker oyuncularından biri olan Ozan Tufan, hem savunma hem orta saha hem de hücum hattında görev alarak teknik heyetin en önemli kozlarından biri oldu. Merkez orta saha, sağ bek ve 10 numara pozisyonlarında oynayan deneyimli futbolcu, takımın oyun esnekliğini artırdı. 7 maçta sağ bek, 10 maçta merkez orta saha ve 3 maçta 10 numara olarak görev yapan Ozan Tufan, Türkiye Kupası'nda da farklı pozisyonlarda forma giydi. Toplam 26 maçta bin 446 dakika sahada kalan oyuncu, takımına 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Tufan, son olarak Alanyaspor karşılaşmasında attığı golle skora da doğrudan etki etti.

Kaynak: DHA

