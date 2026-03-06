Trabzonspor'da Şampiyonluk İçin Proje Süreci Başladı - Son Dakika
Trabzonspor'da Şampiyonluk İçin Proje Süreci Başladı

Trabzonspor\'da Şampiyonluk İçin Proje Süreci Başladı
06.03.2026 02:05
Asbaşkan Kafkas, Trabzonspor'un şampiyonluğa giden yolunu projelerle planladıklarını belirtti.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Hep söylüyoruz, şampiyonluk bir projedir. Biz, Fatih hocamızla bir araya ilk geldiğimiz günden itibaren eksikliklerimizi, yaptığımız doğru ve yanlış hamleleri masaya yatırarak verdiğimiz kararla bir süreç başlattık." dedi.

Bordo-mavili kulübün Asbaşkanı Kafkas, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde organize edilen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya gelerek, sorularını yanıtladı.

Kafkas, kulübün yönetim kurulunda görev almasının yanı sıra Trabzonspor'un bir taraftarı olduğunu söyledi.

Taraftarın ve camianın yetki verdiği kişilerden biri olduğunu belirten Kafkas, "Hep söylüyoruz, şampiyonluk bir projedir. Biz, Fatih hocamızla bir araya ilk geldiğimiz günden itibaren eksikliklerimizi, yaptığımız doğru ve yanlış hamleleri masaya yatırarak verdiğimiz kararla bir süreç başlattık. Onun için hocama '3-4 yıllık bir plan yapalım' dedik. Bu plan aslında çok çabuk sonuç almaya başladı." diye konuştu.

Kafkas, Tekke'nin takımın jenerasyonuna yakın bir teknik direktör olduğunu aktararak, "Ben gözümle görüyorum, çok iyi bir performans var. İçeride çok iyi bir enerji var, hepsi bir bütün. Bu biraz daha iyi sonuç almaya başladı. Şampiyonluk bir süreçtir, 'şampiyon olacağım' diyerek olamıyorsunuz, gördüğünüz gibi 300-400 milyon avro harcayan kulüpler de olamıyor." şeklinde konuştu.

Birlik olunması çağrısında bulunan Kafkas, taraftarın futbolculara tepki göstermemesi gerektiğini söyledi.

Sağlam bir iskelet kadro çıkartacaklarını dile getiren Kafkas, şunları kaydetti:

"Potansiyel oyuncular kapsamında bir süreç başlattık, bu birlikte aldığımız karardı. Burada gelinen nokta önümüzdeki sezonda bu takımdan çıkacak iskeletten sonra buna karar vereceğiz. Netice itibariyle bu takımdan bir iskelet çıkacak ama 6 çıkar ama 7 çıkar. Sağlam bir iskelet çıktıktan sonra nokta transferlerle ondan sonraki sezon bu hedefi Avrupa'ya taşıyacak şekilde bir kadro oluşturacağız. Hocamızla da konuştuğumuz bu zaten."

Gazetecilerin, ekonomik durum ve sponsorluk hakkındaki sorularını da yanıtlayan Kafkas, Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bu konuda özverili çalıştığını vurgulayarak, "Hala 'ekonomide çıkmazdayız' desek buna inanın. Gerçekten öyle. Günü kurtarıyoruz ama günü kurtarırken başlattığımız önemli projeler var, bunların tabi geri dönüşleri ekonomik anlamda 3-4 yılı bulacak. Biz hızlı bir şekilde onları da bir taraftan yürütüyoruz." dedi.

Kafkas, Trabzonspor'un sponsor bulması noktasında sıkıntılar olduğunu dile getirerek, "Sayın başkanın iki sponsorluk görüşmesi var. Hem teker dönmesi lazım hem de sürdürülebilir olmak için benim oyuncuya ve kulüp çalışanına karşı görevimi yerine getirmem lazım. Gününde maaşları, primleri ödemem lazım, bu benim sorumluluğumda. Dolayısıyla bunun için her gün gerçekten bir sponsor arayışındayız. Her gün görüşme yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ernest Muçi'nin performansını değerlendiren Kafkas, "Daha erken transferi konuşmak için. Netice itibariyle biz istediğimiz sürece oyuncumuz şu an görünen o. Sözleşme ve kontrat var ortada." dedi.

Kafkas, bir gazetecinin kaleci Andre Onana'nın performansını sorması üzerine, "Onana'yı biz devre arasında kiraladığımızda satın alma konusundaki kulüpten gelen rakam 45-50 milyon avro olduğu için Trabzonspor'un gerçekleri doğrultusunda başkanımız şeffaf bir şekilde camiayı bilgilendirmiştir. Bu bilgilendirmenin Onana'yı etkilediğini hiç düşünmüyorum. Onana'nın da fikri İngiltere'de olmazsa Avrupa'da bir kulüpte futbol hayatına devam etmektir. Ailesi de aynı şekilde. Başkan da Trabzonspor'un gerçeklerini orada anlattı. Bir oyuncuya bizim 50 milyon avro ödeyemeyeceğimizi söyledi. Şartlar değişir, indirim olur, hocamız mutlak ister, her şey bir iki maçta da değişebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Fatih Tekke, Trabzonspor'un son bir yılda önemli bir değişim sürecinden geçtiğini, alınan kararlar ve ortaya konan emek sayesinde gelinen noktada olumlu bir tablo oluştuğunu kaydetti.

Kulüp, yaklaşık 25 oyuncuyla yolları ayırdı

Takımda önemli bir kadro değişimi yaşandığını ifade eden Tekke, "Yaklaşık 25 oyuncuyla kiralık ve satılık olmak üzere yollar ayrıldı. Yeni katılan oyuncuların geliş şekli, zamanlaması, sakatlıklar derken gerçekten zor bir süreçten geçtik. Ortada olumlu bir tablo var. Bana göre bu süreç beklentinin çok üzerinde gidiyor." diye konuştu.

Tekke, ligde kritik bir döneme girdiklerine dikkati çekerek, "Önümüzdeki üç maç ve sonrasında Galatasaray maçı var. Biz maç maç gitmek zorundayız. Her maçta çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sakatlarımız var, sakatlıktan dönen oyuncularımız var, tekrar dönmesini beklediğimiz oyuncular var. Böyle bir süreçten geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyük maçları kazanmak istediklerini belirten Tekke, "Taraftarımızın bizden beklediği gerçek Trabzonspor'u göstermek ve özellikle o büyük maçlardan birinde galip gelmeyi çok arzu ediyoruz. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Tekke, başkandan yönetim kuruluna, çalışanlardan oyunculara kadar herkesin ciddi emek verdiğini ve bu emeğin alkışı hak ettiğini dile getirdi.

Taraftarın her zaman desteğini beklediklerinin altını çizen Tekke, şunları kaydetti:

"Tepkiler olabilir, kızgınlık olabilir, bunlar futbolun doğasında var. Dolayısıyla endişe edilecek bir durum yok, iyi gidiyoruz. Şu an tam beraber gidiyoruz diyemem. O beraberliği yakalamamız lazım, olumlu ve olumsuz şartta. Bu genç oyunculardan kurulu bir takım için çok değerli."

Golcü oyuncu Paul Onuachu'nun performansına da değinen Tekke, "Oyunumuzun daha iyi olmasında Onuachu'nun rolü attığı golden daha önemli bazı şeyler içeriyor. Basit top kayıplarını azaltırsa daha fazla gol fırsatı yakalayacaktır. Bu bir takım meselesi. Sadece Onuachu ile olacak bir şey değil." dedi.

Oyuncuların, sağlık durumları

Tekke, futbolcuların sağlık durumları hakkında bilgi vererek, şöyle devam etti:

"Yarın Chibuike antrenmana katılacak gibi gözüküyor. Aslında antrenmana çıkmasında sorun yok gibi. Biraz endişeleri var doğal olarak. Onu da konuşarak yarın beklentim antrenmana çıkması. Özellikle bu maçta oynaması. Benjamin'in bileğinde ciddi bir sıkıntısı var, bugün antrenmana çıkamadı. Yarın büyük ihtimalle o da antrenmanda olacak. Şu an Tim'in ve Chibuike'nin durumu biraz soru işareti. Zubkov'un uzun süreli bir sakatlıktan sonra en son 30'u yakaladı. Lovik, ısınırken arka adalesinde bir ağrı oldu, onunla başlayamadık. O ağrı bugün yine devam etti. Yarın onun da durumuna antrenmanda bakacağız. Çok kötü durumda değiliz şu an itibariyle. Ancak antrenmandan sonra oyuncuları görebilmek için birkaç güne daha ihtiyacımız var. Şu an bizi çok üzecek bir şey görünmüyor. Okay'ın dizinde bir durum var. Savic de gripten dolayı bugün antrenmana çıkamadı."

Muçi ile Onana'nın performansını değerlendiren Tekke, "(Muçi) Zorunluluktan bazen onu istediğimiz mevkide oynatamıyoruz. Kenarda oynadığı da oldu, hatta bazı maçlarda 6 numarada kullandığımız da oldu. Hangi pozisyonda oynarsa oynasın elinden geleni yapmaya çalışıyor. Onana bizde kiralık. Bazen iyi oynamadığı maçlar oldu ama iyi oynadığı maçlar da çok. Sadece performans olarak değil, kulübümüzde olmasından dolayı da memnunuz. Karakteri ve pozitifliği çok değerli. Dünyanın en büyük takımlarından birinden gelmiş ve bazı zorluklar yaşamış bir oyuncu. Şu anda burada kendini iyi hissediyor ve mutlu görünüyor." ifadelerini kullandı.

Tekke, genç kaleciler Onuralp Çevikkan ve Ahmet Doğan Yıldırım'ın gelişiminden de umutlu olduklarını belirterek, daha fazla sorumluluk almaları gerektiğini söyledi.

Fikstürün kalan son 10 haftasının çok kritik olduğunu vurgulayan Tekke, şunları aktardı:

"Şu an bir yıllık verilen mücadelenin en kritik noktasındayız. Hiçbir maç kolay değil, her maç zor. Futbolun içinde her şey var, sakatlık, kırmızı kart, bir hafta içinde değişen dengeler. Bu yüzden her maça aynı ciddiyetle hazırlanmak zorundayız. Her antrenmanda, her maçta 'kulübü, oyuncuyu ve oyunu nasıl bir adım ileri götürebiliriz?' diye düşünüyoruz. Son 10 hafta, sezon boyunca yaptıklarımızın karşılığını alma zamanı. Bu dönemi en iyi şekilde geçirmemiz gerekiyor."

İftar programına Genel Sekreter Sami Karaman da katıldı.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Antrenman, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Şampiyonluk İçin Proje Süreci Başladı - Son Dakika

Trabzonspor'da Şampiyonluk İçin Proje Süreci Başladı
