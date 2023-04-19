Trabzonspor'dan transfer hamlesi! Egemen Korkmaz geri dönüyor

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Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını terleten Egemen Korkmaz, futbolculuk kariyerinin sona ermesinin ardından yardım antrenör olmuştu. Denizlispor, Erzurumspor ve Trabzonspor'da bu görevi yapan Korkmaz için yeni bir iddia ortaya atıldı.

GEÇEN YAZ GÖREVDEN AYRILMIŞTI

Fanatik'te yer alan habere göre, geçtiğimiz yaz Abdullah Avcı'nın ekibinden ayrılan Egemen Korkmaz, yeniden bordo-mavililerde görev alabilir.

BJELICA'NIN YARDIMCISI OLABİLİR

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenand Bjelica'nın yardımcı hocasının kim olacağı merak konusuydu. Bu doğrultuda harekete geçen bordo-mavililerin Egemen Korkmaz'ı yeniden göreve getirebileceği ifade edildi. Bu görev için Turgut Kural ve Selçuk Erdoğan isimleri de geçiyor.