Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını terleten Egemen Korkmaz, futbolculuk kariyerinin sona ermesinin ardından yardım antrenör olmuştu. Denizlispor, Erzurumspor ve Trabzonspor'da bu görevi yapan Korkmaz için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Fanatik'te yer alan habere göre, geçtiğimiz yaz Abdullah Avcı'nın ekibinden ayrılan Egemen Korkmaz, yeniden bordo-mavililerde görev alabilir.
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenand Bjelica'nın yardımcı hocasının kim olacağı merak konusuydu. Bu doğrultuda harekete geçen bordo-mavililerin Egemen Korkmaz'ı yeniden göreve getirebileceği ifade edildi. Bu görev için Turgut Kural ve Selçuk Erdoğan isimleri de geçiyor.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'dan transfer hamlesi! Egemen Korkmaz geri dönüyor - Son Dakika