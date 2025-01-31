Trabzonspor Deplasmanda Galibiyet Peşinde - Son Dakika
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Trabzonspor Deplasmanda Galibiyet Peşinde

Trabzonspor Deplasmanda Galibiyet Peşinde

Trabzonspor, Kayserispor ile oynayacağı maçta deplasmandaki kötü serisini sonlandırmak istiyor.

31.01.2025 11:02
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 27 günlük bir aranın ardından deplasmana gidiyor. Bu sezon dış sahada galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Kayserispor karşısında bu kötü gidişatını sonlandırmak istiyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. 1 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Candaş Elbil yapacak.

Geçtiğimiz haftayı bay geçen Trabzonspor, 25 puanla 10. sırada yer alıyor. Deplasmanda oynadığı 9 müsabakada galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, son 5 karşılaşmasında puan dahi çıkaramadı. Bordo-mavililer, Hatayspor ile birlikte dış sahada galip gelemeyen iki takımdan biri durumunda.

258 günlük hasret

Trabzonspor son deplasman galibiyetini 18 Mayıs 2024'te Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek aldı. Bordo-mavililer, ilerleyen süreçte rakiplerine konuk olduğu 9 mücadelede 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak, sadece 4 puan toplayabildi. Bu sezonun genelinde ise 25 puanının 21'ini iç sahada, 4'ünü de dış sahada kazandı.

Evinde son 3 karşılaşmayı kazandı

Trabzonspor, bu sezon son deplasman müsabakasını Samsunspor ile oynadı. 4 Ocak 2025'te rakibine 2-1 kaybeden bordo-mavililer, mücadelenin ardından sahasında ilk olarak Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 3-0, Süper Lig'de Antalyaspor'u 5-0 ve yine ligde Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek moral buldu. Karadeniz ekibi, evinde yakaladığı bu çıkışı 27 günlük bir aranın ardından deplasmanda oynayacağı maça da yansıtmayı hedefliyor.

Karadeniz temsilcisi, deplasmanlarda ise Sivasspor, Eyüpspor, Gaziantep FK ve Hatayspor ile berabere kalırken, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray ve Samsunspor'a da mağlup oldu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Deplasmanda Galibiyet Peşinde - Son Dakika

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