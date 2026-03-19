Trabzonspor, Eyüpspor\'u 1-0 Geçti!

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bordo-mavililer, kritik İstanbul deplasmanından üç puanla dönerek puanını 60'a yükseltti.

Süper Lig'in 27'nci haftasında İstanbul'da ikas Eyüpspor'a konuk olan Trabzonspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından 60 puana ulaşan bordo-mavililer, Fenerbahçe ile aynı puanda yer almasına rağmen averajla 3'üncü sırada haftayı tamamladı. Karadeniz ekibi, özellikle deplasman performansıyla dikkat çekti.

İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI ÜSTÜNLÜK

Bu sezon Süper Lig'de İstanbul takımlarına rakip olduğu maçların yüzde 64'ünü kazanan Trabzonspor (7/11), daha yüksek bir galibiyet oranını en son 2010/11 sezonunda yakalamıştı (yüzde 90). Bordo-mavililer, Eyüpspor galibiyetiyle birlikte İstanbul ekiplerine karşı etkili performansını sürdürdü.

FATİH TEKKE'DEN KARİYER REKORU

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste beş galibiyet sevinci yaşadı. Bordo-mavili takım, Tekke yönetiminde yakaladığı seriyle şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

EYÜPSPOR'A KARŞI KALE KAPALI

Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde gol yemeden Eyüpspor'dan daha fazla karşılaştığı bir rakibi bulunmuyor. Bordo-mavililer, Eyüpspor ile oynadığı 4 lig maçında da kalesini gole kapatırken, bu alanda yalnızca BB Erzurumspor ile eşit istatistiğe sahip.

DEPLASMANDA SERİ DEVAM EDİYOR

Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son dört maçı kazanan Trabzonspor, Ekim-Kasım 2021'den bu yana ilk kez üst üste dört dış saha galibiyeti aldı. Bordo-mavililer, dış sahadaki istikrarlı performansıyla zirve yarışında kritik bir avantaj yakaladı.

DEPLASMANDA TARİHİ İKİLİ

Felipe Augusto (9) ve Paul Onuachu (10), Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda 9 ve üzeri deplasman golüne ulaşan ilk takım arkadaşları oldu. İki oyuncunun skor katkısı, bordo-mavililerin dış saha performansında belirleyici rol oynadı.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayımlanan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın deplasmanda ikas Eyüpspor karşısında aldığı galibiyeti farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Sonnokta: Buldozer Trabzon

Kuzey Ekspres: Bayram şekeri

Taka: Trabzon aslanın ensesinde

Günebakış: Trabzon'a yan bakılmıyor