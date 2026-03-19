Trabzonspor, Eyüpspor'u 1-0 Geçti! - Son Dakika
19.03.2026 13:11
Trabzonspor, Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 yenerek puanını 60'a çıkardı ve zirve iddiasını sürdürdü.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bordo-mavililer, kritik İstanbul deplasmanından üç puanla dönerek puanını 60'a yükseltti.

Süper Lig'in 27'nci haftasında İstanbul'da ikas Eyüpspor'a konuk olan Trabzonspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından 60 puana ulaşan bordo-mavililer, Fenerbahçe ile aynı puanda yer almasına rağmen averajla 3'üncü sırada haftayı tamamladı. Karadeniz ekibi, özellikle deplasman performansıyla dikkat çekti.

İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI ÜSTÜNLÜK

Bu sezon Süper Lig'de İstanbul takımlarına rakip olduğu maçların yüzde 64'ünü kazanan Trabzonspor (7/11), daha yüksek bir galibiyet oranını en son 2010/11 sezonunda yakalamıştı (yüzde 90). Bordo-mavililer, Eyüpspor galibiyetiyle birlikte İstanbul ekiplerine karşı etkili performansını sürdürdü.

FATİH TEKKE'DEN KARİYER REKORU

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste beş galibiyet sevinci yaşadı. Bordo-mavili takım, Tekke yönetiminde yakaladığı seriyle şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

EYÜPSPOR'A KARŞI KALE KAPALI

Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde gol yemeden Eyüpspor'dan daha fazla karşılaştığı bir rakibi bulunmuyor. Bordo-mavililer, Eyüpspor ile oynadığı 4 lig maçında da kalesini gole kapatırken, bu alanda yalnızca BB Erzurumspor ile eşit istatistiğe sahip.

DEPLASMANDA SERİ DEVAM EDİYOR

Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son dört maçı kazanan Trabzonspor, Ekim-Kasım 2021'den bu yana ilk kez üst üste dört dış saha galibiyeti aldı. Bordo-mavililer, dış sahadaki istikrarlı performansıyla zirve yarışında kritik bir avantaj yakaladı.

DEPLASMANDA TARİHİ İKİLİ

Felipe Augusto (9) ve Paul Onuachu (10), Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda 9 ve üzeri deplasman golüne ulaşan ilk takım arkadaşları oldu. İki oyuncunun skor katkısı, bordo-mavililerin dış saha performansında belirleyici rol oynadı.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayımlanan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın deplasmanda ikas Eyüpspor karşısında aldığı galibiyeti farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Sonnokta: Buldozer Trabzon

Kuzey Ekspres: Bayram şekeri

Taka: Trabzon aslanın ensesinde

Günebakış: Trabzon'a yan bakılmıyor

Kaynak: DHA

Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Marco Asensio’ya milli takım müjdesi Marco Asensio'ya milli takım müjdesi
“Neden Türk Milli Takımı’nı seçtin“ sorusuna Kenan’dan olay yanıt "Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna Kenan'dan olay yanıt
6 milyon euroya gelmişti Sergen Yalçın biletini kesti 6 milyon euroya gelmişti! Sergen Yalçın biletini kesti
Kuruyan betonda mahsur kalan ’Paris’, 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu Kuruyan betonda mahsur kalan 'Paris', 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu
Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın
Londra’da alışılmışın dışında buluşma: Finlandiya ve Kanada liderleri sabah koşusunda Londra'da alışılmışın dışında buluşma: Finlandiya ve Kanada liderleri sabah koşusunda
Görüntüdeki çocuğu tanıdınız mı Bu akşam herkes onu konuşacak Görüntüdeki çocuğu tanıdınız mı? Bu akşam herkes onu konuşacak
İsveç: Vatandaşımız bugün İran’da idam edildi İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye
Alanyaspor’un şakası yok Kocaelispor’a tarihi fark Alanyaspor'un şakası yok! Kocaelispor'a tarihi fark
CHP’de bayramlaşma programı belli oldu CHP'de bayramlaşma programı belli oldu
ABD-İsrail saldırılarında Tahran’daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü

14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:24
Tülin Şahin’den üzen haber ’’Aynı gerçekle ben de karşılaştım’’ diyerek duyurdu
Tülin Şahin'den üzen haber! ''Aynı gerçekle ben de karşılaştım'' diyerek duyurdu
13:22
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
13:06
İran Hürmüz Boğazı’ndan Geçiş Ücreti Alacak
İran Hürmüz Boğazı'ndan Geçiş Ücreti Alacak
12:13
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:50
12 ülkeden İran’a çağrı Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
11:32
Türkiye, Suriye’nin kritik teklifini kabul etti
Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
11:12
Kuveyt’teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
Kuveyt'teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
10:59
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
10:51
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu İlk sözleri ağlattı
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı
10:35
Ava Yaman’ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
Ava Yaman'ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
