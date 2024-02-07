Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer Thomas Meunier ise ilk antrenmanına çıktı. Pepe, Onuachu, Orsiç ve Hüseyin Türkmen'in tedavileri devam ediyor.

07.02.2024 17:02
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililerin yeni transferi Thomas Meunier ise yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde tamamlayan Trabzonspor, Ankara'ya hareket etti. Bordo-mavililerin 23 kişilik oyuncu kadrosunda yeni transfer Thomas Meunier de yer aldı. Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Pepe ve Onuachu'nun yanı sıra Orsiç ve Hüseyin Türkmen'in tedavilerine devam edildi.

Trabzonspor'un Gençlerbirliği müsabakası kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

" Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Stefano Denswil, Filip Benkovic, Oğuzhan Yılmaz, Mehmet Can Aydın, Thomas Meunier, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Ognjen Bakic, Enis Bardhi, Göktan Gürpüz, Edin Visca, Abdurrahman Bayram, Mahmoud Trezeguet, Enis Destan, Engin Poyraz Efe Yıldırım." - TRABZON

Kaynak: İHA

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