Trabzonspor, Hatay'a gitti - Son Dakika
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Trabzonspor, Hatay'a gitti

05.05.2022 16:54

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Hatay'a gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Hatay'a gitti.

Bordo-mavili takım, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla tamamladı.

Tesislerin önünde toplanan bir grup taraftar, Trabzon Havalimanı'na giden Trabzonspor kafilesini taşıyan otobüsün önünü keserek, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu, meşaleler yakıp tezahürat yaptı.

Havalimanında bekleyen taraftarlar da takımlarını "şampiyon" sloganlarıyla karşıladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, bazı taraftarların formalarını imzaladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da yer aldığı kafile, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Hatay'a hareket etti.

Bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Tymoteusz Puchacz, İsmail Köybaşı, Vitor Hugo, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Dorukhan Toköz, Berat Özdemir, Yunus, Cem Akpınar, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Jean Evrard Kouassi, Anthony Nwakaeme, Djaniny Semedo, Andreas Cornelius ve Emrehan yer aldı.

Trabzonspor, Hatay'a gitti
Trabzonspor, Hatay'a gitti
Trabzonspor, Hatay'a gitti
Trabzonspor, Hatay'a gitti
Trabzonspor, Hatay'a gitti
Trabzonspor, Hatay'a gitti
Trabzonspor, Hatay'a gitti
Trabzonspor, Hatay'a gitti
Trabzonspor, Hatay'a gitti

YORUMLAR
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SPOR Şampiyon Trabzonspor, Hatay'a gitti SPOR Şampiyon Trabzonspor, Hatay'a gitti Bordo-mavili taraftarlar, şampiyon takımlarını Hatay'a meşaleler ve tezahüratlarla uğurladılar Bordo-mavili taraftarlar, şampiyon takımlarını Hatay'a meşaleler ve tezahüratlarla uğurladılar

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Hatay'a gitti - Son Dakika


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