Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 15'inci haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına bugün saat 12.00'de yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından, pas çalışması ve geçişli rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek.
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