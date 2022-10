Trabzonspor maçının ardından

Valerien Ismael: Çok hata yaptık

Ata SELÇUK - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Beşiktaş ile Trabzonspor'un 2-2 berabere kaldığı Spor Toto Süper Lig 10'uncu hafta maçının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundular.Çok üzgün olduklarını söyleyen Valerien Ismael, "Evimizde galip gelemediğimiz 3'üncü maç. Maç içerisinde topa daha fazla sahip olduk. Hatalar maçı bizim için zorlaştırdı. Çok hata yaptık. Bu hataları Trabzonspor cezalandırdı. İki kere geri geldik, ortak olduk ama bu yetmez, yetmemeli. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi."LİG EKİMDE KAZANILMIYOR"Maç sonunda kendisi için yapılan "istifa" tezahüratlarına değinen Ismael, "Çok üzgünüz, hepimiz üzgünüz. Tepkiler bu yüzdendir, bu durumu anlayabiliyorum. Puan tablosuna baktığınızda yukarılardayız. Lig ekimde kazanılmıyor. Mayısta kazanılıyor. Puanlar birbirine yakın gidiyor" ifadelerini kullandı."CENK OYNAMAYI HAK ETMİŞTİ"Bir sonraki maçta çift santrforla oynayıp oynamayacağı sorusuna Valerien Ismael, "Önümüzdeki maçtan ziyade bu maçla ilgili konuşmak istiyorum. Daha fazla tehlike yaratmak, gol fırsatı yaratmak için bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Cenk Tosun'u oyuna aldık. Cenk hafta içi gösterdiği performansla oynamayı hak etmişti. Attığı gol de hak ettiği bir goldü. Söyleyebileceğim tek bu" yanıtını verdi."DEĞİŞİKLİK KARARINI BEN VERİYORUM"Maç sırasında taraftarların değişiklik tezahüratı yapmasıyla ilgili Ismael, "Maçtaki değişiklik kararlarını ben veriyorum. Ne zaman yapılacağı konusundaki kararlar benim kararlarım. Bu kararlar zor olabiliyor, 3 Türk kuralından dolayı. Muleka sağda iyi işler yaptı. Şimdiye kadar da 4 gol attı. O pozisyonda oynadığında gol atmış bulundu" diye konuştu."DELE ALLİ'Yİ HÜCUMA DÖNÜK OLDUĞU İÇİN TERCİH ETTİK "Gedson Fernandes yerine Dele Alli'yi tercih etmesiyle ilgili gelen soruya Ismael, "Dele hücuma dönük bir orta saha. Skor katkısı yapan bir oyuncu. O yüzden orada oynatıyoruz. Bazı kararlar alıyoruz. Oyunculara da bunu anlatıyoruz. Sonradan oyuna aldığımızda da görevlerini yapıyorlar" yanıtını verdi."GHEZZAL'IN DURUMU YARIN BELLİ OLACAK"Valerien Ismael, maçın ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal'ın durumuyla ilgili olarak da, "Bu konunun bir risk olduğunu biliyorduk. Bunu Fenerbahçe maçından sonra da söylemiştik. Bu hafta takımla birlikte çalıştı. Tüm idman yoğunluğunda bizimle beraberdi ama ne yazık ki sakatlandı. Durumu yarın belli olacak" ifadelerini kullandı."MONTERO KALİTESİNİ BİZE GÖSTERDİ"Ismael son olarak bu sezon ilk kez ilk 11'de görev verdiği Montero'nun performansıyla ilgili olarak ise, "İyi oynadı. Biz oyunu kurarken belli bir dengeyi her zaman gözetiyoruz. Sağ ayak ve sol ayaklı stoperleri yerlerinde oynatıyoruz. Montero kalitesini gösterdi, rekabete hazır olduğunu bizlere gösterdi ve kanıtladı. Bu tüm oyuncularımıza bir mesaj olacak, fırsat geldiğinde değerlendirmeleri konusunda" diyerek sözlerini noktaladı.ABDULLAH AVCI: KAZANMAK İÇİN GELMİŞTİKAbdullah Avcı ise sözlerine, Bartın'da yaşanan maden faciasıyla ilgili baş sağlığı dileyerek başladı.Avcı, maçla ilgili yaptığı açıklamada, "Ligimizin oyuncu kalitesi yüksek, tarihi şampiyonluklarla dolu, içeride baskı yapan, en fazla hava topu mücadelesi yapan, en fazla ikili mücadeleye giren ve en fazla faul yapan takıma karşı sahadaki pozisyonumuzu almak istedik. Beşiktaş en son 7 gün evvel bir maç oynadı. Biz 8'inci gün, 3'üncü maçımızı oynadık. Bir tanesi Kasımpaşa, bir tanesi Fransa Ligi'nin önemli takımı, yaş ortalaması 24 olan Monaco, bugün de ligimizin en kaliteli takımlarından bir tanesiyle oynadık. Kazanmak için gelmiştik. Son 2 senedir buradan kazanarak çıkıyorduk. 1-0 öne geçtik. Marek atsa 2-0 yapacaktık, olmadı ve dönüşte gol yedik. Bunlar futbolda var. Sonrasında rakibin hatasıyla tekrar öne geçtik ve soyunma odasına önde gittik. İkinci yarıda rakibin 2-1-7 gibi oynadığı ortamda fırsatlar çıkacak diye düşündük ki çıktı. Marek süre olarak bu kadar oynamayacaktı ama topla ilişkilerimiz çok iyi gidiyordu. Topun bizde olduğu dönemde yaptığımız hatayla golü yedik ve berabere bitti. Beşiktaşlı futbolcuları iyi niyetlerinden ve yaptıkları mücadelelerden dolayı tebrik ediyorum. Kasıma kadar her kulvarda kazanmak için devam edeceğiz. Kasıma kadar en sağlıklı şekilde kendimizi atmaya çalışıyoruz. Güzel bir müsabaka oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı."ÖNEMLİ OLAN OYUNU NASIL GELİŞTİREBİLECEĞİMİZ"Ligde her maçın final maçıymış gibi bir atmosferde oynanmasına değinen Avcı, "Bunu daha önceden de yaşadım. Öyle bir atmosfer yaratılıyor ki final gibi. Kalan 20 haftayı ne yapacağız? Önemli olan oyunu nasıl geliştirebileceğimiz. Beşiktaş'ta da Trabzonspor'da da yaşadım, yaşıyorum o baskıyı. Topun değerini bilerek oynanıyor futbol. Futbol rakibe ve kendine göre oynanıyor. Duygular tabii ki önemli ama en önemli şey bu değil. Biraz bu taraftan bakarsak kendimizi daha iyi hissedeceğiz diye düşünüyorum" diye konuştu."HAMSIK'İN SAKATLANMA İHTİMALİ VARDI"Marek Hamsik'i kenara almasıyla ilgili gelen soruya Avcı, "Sen istersen 13-14 kişi ol, Beşiktaş kenar ortayı hemen yapıyordu. Bence sayısal olarak bir etki yoktu. Marek'in sakatlanma ihtimali vardı. Bence girenler de maça iyi katkı yaptı diye düşünüyorum" yanıtını verdi."1 SAAT BİLE ÖNEMLİ"Maçın oynandığı gün ve saatle ilgili bir eleştirileri olup olmadığı yönünde sorulan soru üzerine Abdullah Avcı, "1 saat bile önemli ama TFF veya yayıncı kuruluş böyle bir karar verdiyse, bu savunma gibi olur. Buna alıştık. Toparlanmamız 72 saat aslında ama biz 71'inci saatimizde maça çıktık. 1 saat bile önemli" dedi."BEŞİKTAŞ'TA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTIM VE BUNUNLA GURUR DUYUYORUM"Beşiktaşlı taraftarların maç boyunca kendisi aleyhine tezahüratlarda bulunmasına değinen deneyimli çalıştırıcı, şunları söyledi: "Ben Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi yaptım, bununla gurur duyuyorum. Ama ben şu anda Türkiye'nin en büyük takımlarından birisi olan Trabzonspor'un teknik direktörüyüm. Bu camiaya da saygı duyuyorum. Bugün Beşiktaş forması hediye ettiler bana, aldım, oğluma götüreceğim. Aslında buraya değil, Bartın'a bakalım. Acı çeken aileler var. Ne oldu, maç oynadık, kazandık veya kaybettik. Bu mu? Üzerimde Trabzonspor ceketi var. Yarın bu ceket çıktığı zaman ben de konuşurum belki.""AKAN OYUNDA ÜÇÜNCÜ BÖLGEDE BASKI YAPABİLECEK BİR TAKIM DEĞİLİZ""Akan oyunda üçüncü bölgede baskı yapabilecek bir takım değiliz" diyen Avcı, "Duran oyunda yapabiliyoruz, orada bir planımız var. Taç atışlarında yapabiliyoruz. Akan oyunda risk almamız gerekiyor. Bu maçta kenar ortalardan aldık bu riski. Önemli fırsatlar yakaladık bu maçta ama değerlendiremedik" ifadelerini kullandı. Maxi Gomez ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları olduğu için oyundan aldıklarını dile getiren Abdullah Avcı, "Bugün kazanabilirdik. Kazanmak için gelmiştik. Maxi Gomez'in adalesinde bir ağrı vardı, değişiklik yaptık. Abdülkadir Ömür'ün elinde bir çatlak veya kırık olabilirdi, onu değiştirdik. Onları süre olarak böyle kullanmayı düşünmüştük" şeklinde konuştu."MAÇA GÖRE, RAKİBE GÖRE, OYUNCUYA GÖRE TAKTİĞİ DEĞİŞTİREBİLİYORUZ"

Tecrübeli çalıştırıcı son olarak rakibe göre oyunlarında değişiklik yaptıklarını kaydederek, "Biz maça göre, rakibe göre, oyuncuya göre taktiği değiştirebiliyoruz. Bugün artık futbolun iki yönü var. Savunmayı rakibe göre yapacaksın. Farklı bölümler var. Bu bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor. Bugün yeni nesil teknik direktörlerde stratejiler belirleniyor. Savunmada ve hücumda 5-6 çeşit var. Bunu oyuncular belirliyor. Monaco'yla oynadık, 24 yaş ortalaması. O seviye, başka bir seviye oluyor" dedi ve sözlerini noktaladı.