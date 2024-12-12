Terör örgütü PKK\'nın Suriye\'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı

Dünya

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapılan açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin kıyafetlerini giyerek dünyaya karşı "Örgüt bitmedi" algısı oluşturmaya çalışan terör örgütü PKK'nın kirli planı doğrulandı.

"ALAN KAZANMALARINA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Bakanlık kaynakları, "Fırat'ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısı" yapılmaya çalışıldığına dair haberlerle ilgili olarak şunları söyledi: "Fırat'ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısını oluşturmak için PKK/ YPG'ye koruma şemsiyesi sağlanmasına yönelik her türlü faaliyeti takip ediyoruz. Biz muhataplarımıza, bir terör örgütünün başka bir terör örgütü kullanılarak temizlenemeyeceğini defalarca ilettik ve iletiyoruz. Terör örgütü PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin Suriye'deki durumdan faydalanarak alan kazanmasına fırsat vermeyeceğimizi vurguluyoruz. Engelleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz."

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİNİN DURUMU

Bakanlık kaynakları, Suriye'nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah türbesinin eski yerine taşınıp taşınmayacağına dair sorular üzerine, " Suriye Milli Ordusu'nun bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonları henüz devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir" ifadelerine yer verdi.

Münbiç'te teröristlerin araç sokabilecekleri genişlikteki tünel ağları ortaya çıktı

"SMO, MÜNBİÇ'İ TERÖRDEN TEMİZLEDİ"

Bakanlık kaynakları, Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütü PKK/YPG'den temizlediği Münbiç ile ilgili sorulara şu yanıtları verdi: "Suriye Milli Ordusu (SMO), Münbiç'in tamamında kontrolü sağlamış ve bölgeyi terörden temizlemiştir. Söz konusu gelişme, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, siyasi birliğinin sağlanması ve istikrar bozucu terör faaliyetlerinin sonlandırılması kapsamında SMO'nun yıllardır yürüttüğü terörle mücadelenin bir parçasıdır.

Bu gelişme, Türkiye'nin sınır güvenliğine katkı sağlaması ve ülkemize yönelen terör tehdidinin uzaklaştırılması bakımından bizim için de memnuniyet vericidir."

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Suriye-İsrail sınırı bölgesi

"İSRAİL, SURİYE TOPRAKLARINI İŞGAL EDİYOR"

İsrail'in Suriye topraklarındaki işgaline ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, "İsrail şimdi de 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasını ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmekte ve Suriye topraklarını işgal etmektedir. Suriye'de barış ve güven için yeni bir fırsat doğmuşken, istikrarı bozucu, gerginliği artırıcı ve sivil halkı endişeye sürükleyen aynı zamanda terör gruplarının işine yarayacak bu işgali şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Suriye'de istikrarın tesis edilmesine engel teşkil edecek saldırıların, İsrail de dahil olmak üzere tüm bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun yararına olmayacağının altı çizildi.

6 ŞEHİT VERDİĞİNİZ HELİKOPTER KAZASININ SEBEBİ

Bakanlık kaynakları, Isparta'da 6 personelin şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili, "Uçuş eğitimindeki iki helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. UH-1 helikopteri kaza kırıma uğramış, AB-206 helikopteri emniyetle yere iniş yapmıştır. Kazanın helikopterin yaşıyla veya bakımıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Kaza ile ilgili detaylı inceleme devam etmektedir" açıklamasında bulundu.