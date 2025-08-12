Trabzonspor Sezona Galibiyetle Başladı

TRABZONSPOR, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek, lige 3 puanla başladı.

Trabzonspor, TFF Süper Lig 2025-26 sezonuna galibiyetle başladı. Papara Park'ta oynanan sezonun ilk haftasında Kocaelispor'u konuk eden bordo-mavililer, taraftarının desteğiyle sahadan 1-0 galip ayrılarak lige 3 puanla merhaba dedi. Geçen sezonu 51 puanla 7'nci sırada tamamlayan Trabzonspor, yeni sezonda da şampiyonluk hedefiyle başladığı ligde ilk haftayı 6'ncı sırada tamamladı.

TEK GOL ONUACHU'DAN

Trabzonspor'un Kocaelispor karşısındaki tek golü, sezon öncesi Southampton'dan kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Paul Onuachu'dan geldi. Mücadelenin 46'ncı dakikasında Mustafa Eskihellaç'ın ortasına iyi yükselen Onuachu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

UĞURCAN KALESİNİ GOLE KAPATTI

Bordo-mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır, Kocaelispor karşısında kritik kurtarışlara imza atarak kalesini gole kapattı. Milli file bekçisi, 2025-26 sezonuna da gol yemeden başlarken adeta geçen sezon kaldığı yerden devam dedi.

YENİLERDEN İLK SINAV

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sezona başlayan Trabzonspor'da yeni transferler Kocaelispor karşısında ilk resmi maçlarına çıktı. Tecrübeli teknik adam sol kanatta Kazeem Olaigbe'ye, sağ bekte Pina'ya ve forvette de Onuachu'ya forma verdi. Bir diğer yeni transfer Augusto ise yedek soyunurken karşılaşmanın 77'nci dakikasında oyuna girdi.

Trabzonspor, ligin 2'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına başlayacak.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Kocaelispor karşısında aldığı galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Sonnokta: Fırtına Onuachu ile güzel

Taka: Onuachu fırtınası

Günebakış: Trabzon zaferle başladı

Kuzey Ekspres: Dev fırtına Onuachu