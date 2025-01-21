Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 ile Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 ile Geçti

Trabzonspor, Sivasspor\'u 4-0 ile Geçti

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek art arda ikinci galibiyetini aldı. Bu sonuçla birlikte, bordo-mavililer 25 puanla 9. sırada yer aldı ve Edin Visca 100. maçında 100 asist yapma başarısını gösterdi.

21.01.2025 11:41  Güncelleme: 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SÜPER Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup ederken, bambaşka bir görüntü sergiledi. Karadeniz ekibi, 26 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 238 gün sonra art arda 2 maç ( Antalyaspor, Sivasspor) kazanıp, 25 puanla 9'uncu sıraya yerleşti.

Trabzonspor'da Antalyaspor'un ardından Sivasspor karşısında alınan farklı galibiyet yüzleri güldürdü. Bordo-mavililer, 26 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 238 gün sonra art arda 2 maç (Antalyaspor, Sivasspor) kazanıp, 25 puanla 9'uncu sıraya yerleşti. Karadeniz ekibi bu galibiyetle, 22 Ekim 2022'den beri (822 gün sonra) Sivasspor karşısında galibiyet elde etti. Sivasspor karşısında ortaya koyduğu mücadele ile de bambaşka bir görüntü ortaya koyan bordo-mavili takım ayrıca bu sezon Süper Lig'de en fazla organize hücum üretilen maçı oynadı.

Bu sezon Süper Lig'de topladığı puanların en büyük bölümünü iç sahada hanesine yazdıran bordo-mavililer, 25 puanın 21'ini seyircisi önünde kazandı.

EDİN VİSCA İKİNCİ BAHARINI YAŞIYOR

Trabzonspor'un 2021-22 sezonu devre arası transfer döneminde renklerine kattığı Bosnalı oyuncu Edin Visca, ikinci baharını yaşıyor. Başarılı oyuncu, son haftalarda ortaya koyduğu performansla adeta takımını ateşleyen isim olmaya devam ediyor. Edin Visca, dün akşam Trabzonspor formasıyla çıktığı 100'üncü maçında, 2010-11'den bu yana Süper Lig'de 100 asiste ulaşan ilk oyuncu olma başarısını da gösterdi. Tecrübeli oyuncu böylelikle Süper Lig kariyerinde 100 gol ve 100 asist üreten isimler arasında da yer aldı.

UĞURCAN KALESİNİ GOLE KAPATTI

Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır ise bu sezon ortaya koyduğu performansa üzerine koymaya devam ediyor. Başarılı eldiven, bordo-mavili takımla çıktığı son 5 resmi maçta 4 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

BANZA ZİRVEDE

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Simon Banza, Sivasspor filelerine attığı golle, gol sayısını 13'e çıkarttı. Başakşehirli Krysztof Piatek ile zirveyi paylaşan golcü oyuncu, Sivasspor karşısında bir de penaltı kaçırdı.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, Trabzonspor'un Sivasspor karşısındaki galibiyetini manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Sonnokta: Muhteşem Trabzon

Günebakış: Trabzon'dan gol şov

Taka: Maskeli balo

Karadeniz: 4X4'lük fırtına

Ekspres: Dört dörtlük fırtına

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Trabzonspor, Trabzonspor, Edin Visca, Sivasspor, Trabzon, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 ile Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:19 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
10:21 Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir
10:17 Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan’dan ilk yorum Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
10:16 Trump hızlı başladı: ABD DSÖ’den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
18:13 İsrail Ordusu: Batı Şeria’ya yönelik saldırıları arttıracağız İsrail Ordusu: Batı Şeria'ya yönelik saldırıları arttıracağız
17:56 Adı dahi yetti Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
17:42 Solana SOL fiyatı bu hafta 300 doları geçer mi Solana (SOL) fiyatı bu hafta 300 doları geçer mi?
17:42 EYT’yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor İşte sistem hakkında merak edilenler EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler
17:38 Biden, görev devretmesine saatler kala Trump’ın hedef alabileceği kişilere ’af’ çıkardı Biden, görev devretmesine saatler kala Trump'ın hedef alabileceği kişilere 'af' çıkardı
17:38 İki belediye başkanı İYİ Parti’den istifa etti İki belediye başkanı İYİ Parti'den istifa etti
17:38 Carlo Ancelotti, Real Madrid’den ayrılma kararı aldı Carlo Ancelotti, Real Madrid'den ayrılma kararı aldı
17:23 Büyük Birlik Partisi, Suriye’ye heyet gönderiyor Büyük Birlik Partisi, Suriye'ye heyet gönderiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 13:08:45. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 ile Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.