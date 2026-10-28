Trabzonspor'un ABD'li oyuncusu Xavier Tillman, lig ve Avrupa'da şampiyonluk istiyor - Son Dakika
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Trabzonspor'un ABD'li oyuncusu Xavier Tillman, lig ve Avrupa'da şampiyonluk istiyor

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Trabzonspor\'un ABD\'li oyuncusu Xavier Tillman, lig ve Avrupa\'da şampiyonluk istiyor
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Trabzonspor\'un ABD\'li oyuncusu Xavier Tillman, lig ve Avrupa\'da şampiyonluk istiyor
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Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı'nın NBA'den transfer ettiği Xavier Tillman, bordo-mavili ekiple ligde ve Avrupa'da şampiyon olmak istiyor. Boston Celtics ile 2024'te NBA şampiyonluğu kazanan 27 yaşındaki oyuncu, Trabzon'da ailesiyle yaşamaktan memnun olduğunu belirtti.

Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı'nın NBA'den transfer ettiği uzun forvet Xavier Tillman, bordo-mavili ekiple ligde ve Avrupa'da kupa kazanmak için mücadele ediyor.

Kariyerinde Memphis Grizzlies, Boston Celtics ve Charlotte Hornets gibi NBA takımlarında forma giyen Tillman, bordo-mavili ekipteki performansıyla kısa sürede taraftarın beğenisini kazandı.

2024'te Boston Celtics ile NBA şampiyonluğu yaşayan 27 yaşındaki oyuncu, AA muhabirine, kariyerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NBA şampiyonluğunu kazandığı dönemde babasını kaybeden Tillman, bu süreçte büyük üzüntü yaşadığını ve o günleri unutamadığını dile getirdi.

LeBron James'i izleyerek büyüdüğünü ve yıldız oyuncuyu kendisine örnek aldığını belirten Tillman, genç sporculara başarılı olmak için çok çalışmalarını tavsiye etti.

"Gerçekten basketbol oynamak için buraya geldim"

Trabzonspor'a transfer sürecini değerlendiren 2,03 metre boyundaki oyuncu, NBA'deki son iki sezonunda fazla forma şansı bulamadığını belirterek, "NBA'deki son iki sezonumda çok fazla oynama şansı bulamadım ve gerçekten basketbol oynamak için buraya geldim. Trabzon da beni çok ama çok istiyordu. Bu durum da hoşuma gitti." ifadesini kullandı.

Sahadaki güçlü yönlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tillman, perdeleme, çember çevresinde iki eliyle bitiriş ve savunmada başarılı olduğunu söyledi.

Tillman, Trabzon'a gelmeden önce şehir hakkında YouTube üzerinden araştırma yaptığını anlatarak, ailesiyle kentte yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

"Şehrin doğal güzelliklerini beğeniyorum"

Şehrin doğal güzelliklerini ve Karadeniz manzarasını beğendiğini aktaran ABD'li oyuncu, gitmekten hoşlandıkları restoranların bulunduğunu ve Trabzon'daki yaşamlarının iyi gittiğini kaydetti.

Tillman, Trabzon'un yemeklerini de beğendiğini dile getirerek, döner ve pidenin en sevdiği yemekler arasında yer aldığını söyledi.

Taraftarların maçlara daha fazla ilgi göstermesini isteyen Tillman, tribünlerde boş koltuklar görmek istemediğini, güçlü taraftar desteğinin takıma motivasyon sağladığını vurguladı.

"Celtics ile şampiyonluk kazanmak harikaydı"

Tillman, Boston Celtics ile NBA şampiyonluğu yaşamanın unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade ederek, "Celtics ile şampiyonluk kazanmak harikaydı. Hayalini kurabileceğim her şeydi. Bu anılar sonsuza dek benimle kalacak." diye konuştu.

Bireysel hedefinin sağlıklı kalmak ve mümkün olduğunca çok maçta forma giymek olduğunu aktaran Tillman, şunları kaydetti:

"Bireysel hedeflerim, elimden geldiğince sağlıklı kalmak, oynamak ve mümkünse hiçbir maçı kaçırmamaya çalışmak. Takım olarak hedefimiz ise her zaman en iyisini yapmak, zirveye çıkmak, kazanmak ve şampiyon olabilmek. Hem Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni hem de lig şampiyonluğunu kazanabilmek."

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriBoston CelticsTrabzonsporBasketbolTrabzonSporNBASon Dakika

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