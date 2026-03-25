Trabzonspor\'un Ara Transfer Başarısı

25.03.2026 11:35
2025-26 sezonu ara transfer döneminde kadrosuna 3 oyuncu katarken 5 isimle yollarını ayıran Trabzonspor'da yapılan hamlelerin sahaya yansıması dikkat çekti. Kadroya katılan isimlerin kısa sürede takıma verdiği katkı öne çıktı.

Trabzonspor, 2 Ocak – 6 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen ara transfer döneminde kadrosuna 2 oyuncu katarken 5 isimle yollarını ayırdı. Bordo-mavililer, Wolfsberger AC'den Nijeryalı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu ile Parma'dan Norveçli sol bek Mathias Lovik ve Konyaspor'dan forvet oyuncusu Umut Nayır'ı renklerine bağladı. Karadeniz ekibinde Danylo Sikan, Anderlecht'e transfer olurken, Denis Draguş Gaziantep FK'ya kiralandı. Kazeem Olaigbe ve Arif Boşluk Konyaspor'a kiralık olarak gönderilirken, Rayyan Baniya ile karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı. Oyuncu daha sonra Konyaspor ile anlaşma sağladı.

NWAIWU SAVUNMAYA SERTLİK GETİRDİ

Ara transfer döneminde kadroya katılan savunma oyuncusu Nwaiwu, kısa sürede ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline geldi. Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve savunma sertliğiyle dikkat çeken oyuncu, bordo-mavili takımın özellikle hava toplarında yaşadığı problemleri azaltan isimlerden biri oldu. Oyuncu, savunma hattına getirdiği sertlikle teknik heyetin en çok verim aldığı transferler arasında yer aldı. Nwaiwu, attığı 2 gol ile de takımına skor katkısı sağladı.

LOVIK UYUM SÜRECİNDE

Norveçli sol bek Lovik ise takıma katıldığı ilk haftalarda uyum süreciyle dikkat çekti. Tempolu oyunu, hücumda yaptığı bindirmeler ve ortalarıyla ön plana çıkan oyuncu, takımın hücum varyasyonlarına katkı sağladı. Şu ana kadar 1 asist üreten Lovik'in, savunma yerleşimi ve takım organizasyonuna adaptasyon sürecini sürdürdüğü gözlemlendi. Teknik heyet, oyuncunun ilerleyen haftalarda daha istikrarlı bir performans ortaya koymasını bekliyor.

UMUT NAYIR ROTASYONA KATKI SAĞLADI

Ara transfer döneminde kadroya katılan forvet oyuncusu Umut Nayır'ın, hem yerli oyuncu statüsü hem de pivot santrfor özellikleri en önemli tercih sebebi oldu. Fizik gücü ve hava toplarındaki etkinliğiyle ön plana çıkan oyuncu, Paul Onuachu'nun yokluğunda alternatif bir hedef santrfor olarak değerlendirilirken, Onuachu ile birlikte çift forvetli sistemde de teknik direktör Fatih Tekke'nin elini güçlendirecek bir hamle olarak öne çıkıyor. Umut Nayır, hücum hattındaki rekabeti artırarak takıma derinlik kazandırdı.

GİDENLERİN EKSİKLİĞİ HİSSEDİLMEDİ

Ara transfer döneminde Trabzonspor'da bazı oyuncularla yollar ayrılırken bu ayrılıkların takım üzerindeki eksikliği hissedilmedi. Kadro planlamasında düşünülmeyen isimlerin gönderilmesiyle birlikte takım içi rekabetin arttığı gözlemlendi. Ayrılan oyuncuların yerini dolduran yeni isimlerin daha fazla sorumluluk alması, bordo-mavili ekibin ikinci yarı performansına olumlu yansıdı.

İKİNCİ YARI PLANLAMASI ŞEKİLLENDİ

Yapılan transfer hamleleriyle birlikte Trabzonspor'un ikinci yarı oyun planı da netleşti. Savunmada daha dirençli, hücumda ise daha organize bir yapı ortaya koyan bordo-mavililer, ara transfer döneminde yaptığı nokta hamlelerle sezonun kalan bölümüne daha güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyor.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz Görünce mest oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu
Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni Annesinin “yürüyebilecek misin“ sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni! Annesinin "yürüyebilecek misin?" sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında gerginlik İkizi salondan çıkarıldı Ayşe Tokyaz cinayeti davasında gerginlik! İkizi salondan çıkarıldı
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı
Fenerbahçe’de Divan Kurulu Toplantısı ertelendi Fenerbahçe'de Divan Kurulu Toplantısı ertelendi
İran’da Ali Laricani’nin yerine gelen isim belli oldu İran'da Ali Laricani'nin yerine gelen isim belli oldu
Eşi paylaştı Bahisten tutuklanan Süper Lig futbolcusu tahliye edildi Eşi paylaştı! Bahisten tutuklanan Süper Lig futbolcusu tahliye edildi

11:46
Herkes onu konuşuyor 40 yıllık hegemonyayı tek başına yıkacak
Herkes onu konuşuyor! 40 yıllık hegemonyayı tek başına yıkacak
11:45
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel’den ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama
11:31
Galatasaray’a UEFA’dan müjde Tek kuruş borç kalmayacak
Galatasaray'a UEFA'dan müjde! Tek kuruş borç kalmayacak
11:22
Ester’den karşısına çıkanları şoke eden hareket
Ester'den karşısına çıkanları şoke eden hareket
11:22
Trump’a büyük şok Asıl darbeyi kendi halkından yedi
Trump'a büyük şok! Asıl darbeyi kendi halkından yedi
10:56
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
10:32
İşte Türkiye’de en çok altın biriktiren ilimiz: Rakam öyle böyle değil
İşte Türkiye'de en çok altın biriktiren ilimiz: Rakam öyle böyle değil
10:29
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
10:25
İran’dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz’den geçebilir
İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir
10:10
Savaşın kazananı Rusya oldu Hindistan’a dev petrol satışı
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı
09:52
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada
