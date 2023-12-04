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Trabzonspor'un yıldızı haftalarca forma giyemeyecek - Son Dakika

Trabzonspor'un yıldızı haftalarca forma giyemeyecek

Trabzonspor, Kayserispor maçında sakatlanan Nicolas Pepe'nin sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edilen Pepe'nin sakatlığı nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

04.12.2023 - 18:07,  Güncelleme: 18:18
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Trabzonspor, Kayserispor maçında sakatlanan Nicolas Pepe'nin sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

KAS YARALANMASI TESPİT EDİLDİ

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.

2 HAFTA YOK

Son haftalardaki performansıyla göz dolduran Pepe'nin sakatlığı nedeniyle 2 hafta formasından uzak kalması bekleniyor.

Trabzonspor'un yıldızı haftalarca forma giyemeyecek

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Nicolas Pepe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Futbol A Takımımızın Mondihome Kayserispor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Nicolas Pepe'nin bugün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring grubu) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi."

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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SON DAKİKA: Trabzonspor'un yıldızı haftalarca forma giyemeyecek - Son Dakika
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