Trabzonspor ve Galatasaray Başkanları Yemekte Buluştu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak olan mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşma öncesinde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Gaziantep Gastronomi Akademisi Uygulama Restoranı'nda bir araya geldi. Düzenlenen yemekte iki kulüp başkanının yanı sıra; yönetim kurulu üyeleri, kulüp üyeleri, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve şehrin ileri gelenleri de yer aldı.