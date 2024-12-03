Trabzonspor yönetimi mazbatasını aldı

Spor

Trabzonspor Kulübünün, hafta sonunda gerçekleştirilen genel kurulda yeniden göreve gelen kulüp başkanı Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu, mazbatasını aldı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen ve kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın yer almadığı törende, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve Kongre Divan Başkanı Hakan Orhan, yeni yönetim kuruluna mazbatalarını verdi.

Asbaşkan Zeyyat Kafkas, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hoşgörü, saygı ve sevgi içerisinde Trabzonspor'a yakışır bir kongre gerçekleştirdiklerini söyledi.

Genel kurulda 1013 boş oy kullanmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Kafkas, "Kongreye katılım için tüm camiaya, üyelere teşekkür ediyoruz. Demokrasi şöleni içinde bir kongre oldu. Yönetim kurulumuza 1581 oy çıktı. Bunu ben şöyle açıklıyorum, bir gece önceki Trabzonspor'un maçının sonucundan dolayı insanların bir tepkisi var. Niye var olduğunu biliyorum çünkü çok iyi bir Trabzonspor taraftarı ve aynı zamanda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın verdiği tepkiyi, yaşadığı üzüntüyü gördükten sonra her türlü taraftarımızın da bu tepkiyi vermesi normaldir." dedi.

Kafkas, bu konuda bir gerçeğin de altını çizmek istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kongrede denetleme kurulu seçimi de yapıldı, 748 oy verildi. Disiplin Kurulu'na 750 oy verildi. Onlar da bir hayli düşük oy aldı. Yönetim kurulu da 1581 oy aldı. Dolayısıyla Sicil Kurulundaki 5 adaylı seçimde tamamen oraya konsantre olması, insanların tam oy vermesi bunu açıklıyor. Ama öteki taraftan, 'Tepki var mıydı?' derseniz tabii ki vardı. Hepimizin bu üzüntüsü ve yaşananlara tepkisi var. Olumsuzluklara olan tepkidir. Bu da gayet doğal. Biz bunu çok önemli bulmamakla birlikte gereken dersleri de mesajları da alıyoruz, bunun böyle bilinmesini istiyoruz."

"Bu sezon bir orta oyun oynanıyor"

Kafkas, Trabzonspor'un yaşadığı hakem hatalarına ilişkin bir soruyu üzerine de şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm Türkiye'nin gözü önünde cereyan eden şeyleri tekrar yapıyoruz ama gerçekten bu sezon ligde bir orta oyun oynanıyor. Sanki burada roller biçilmiş belli takımların üzerine ciddi anlamda gidiliyor her ne sebeple olursa olsun. Biz mevcut federasyona destek veren bir kulübüz. Orada destek vermemizin birinci nedeni bir Trabzonlu duruşudur, Trabzonsporlu duruşudur. Eski kulüp başkanımızın aday olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir ve kendisine sonsuz destek verdik. Kendisi de her konuşmasında başkanımıza bu konudaki minnetlerini, şükranlarını ifade etmektedir. Ayrıca bunun için de teşekkür ediyorum. Ama ortada bir gerçek var. Trabzon tarafından, Trabzonspor tarafından baktığınız zaman özellikle 5 maçımızda çok ciddi hakem kıyımlarına maruz kaldık. Bunun bir bedeli olmalı."

"Biz sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu çok seviyoruz." ifadesini kullanan Kafkas, "Ama Trabzonspor'u daha çok seviyoruz. Dolayısıyla Trabzonspor'un hakkının yendiği yerde ne Sayın Başkan Hacıosmanoğlu ne de bir başkasının durumu, pozisyonu, şekli, kişiliği bizi hiç ilgilendirmez." diye konuştu.

Kafkas, Trabzonspor'u temsil ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz burada nöbetçiyiz.Trabzon şehrini temsil ediyoruz. Tüm Türkiye'deki, dünyadaki Trabzonluları Trabzonspor adına temsil ediyoruz. Dolayısıyla hakkının her yendiği yerde sesimizi en yüksek şekilde çıkarmak hakkımızdır ve beklentimiz şudur sayın Hacıosmanoğlu'ndan, buna bir reaksiyon göstermesi, sorumluları ortaya çıkarması. Bir başka taraftan da kendisine operasyon yapıldığı yönünde söylentiler var, olabilir. O zaman müdahale edeceksiniz, koltuğun en tepesindesiniz. Müdahale etmesi gereken, orada kalemi kırması gereken Sayın Hacıosmanoğlu'dur. Bizim beklentimiz bu yöndedir. Kendisine olan inancımız devam etmektedir. Ama bunun çok sürmeyeceğini de ifade etmek istiyorum. Çünkü kendisinden bir reaksiyon bekliyoruz."

Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 4 farklı arazinin Trabzonspor'a tahsisi konusundaki görüşmelerinin hatırlatılması üzerine de Kafkas, şöyle devam etti:

"Trabzon şehri kuruluşundan 1461'den beri bu ülkede vatansever, devletinin yanında olmuş cephelerde hep en önde yer almış savaşmış bir şehir ve onun evlatlarıdır. Dolayısıyla ben bu ülkenin Trabzon şehrine çok borcu olduğunu düşünüyorum. Ama biz kendi içimizdeki tartışmalardan, anlamsız sürtüşmelerden yıllardır oyalanmışız. 1994 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken dönemin kulüp başkanı sayın Faruk Özak'ın Kartal'da Trabzonspor'a 29 yıllığına aldığı tesis haricinde Trabzonspor'a hiçbir tahsis yapılmamıştır. Bu çok üzücüdür. Nereden bakarsanız bakın açıklaması da yoktur. Ama buna hiçbir zaman çok büyük tepkiler veren, isyan çıkaran bir şehir olmadık, bir kitle olmadık."

"Biz de Trabzonspor olarak artık hakkımızı istiyoruz"

Kafkas, Trabzon insanının her zaman kendi yağıyla kavrulan, camianın ekonomik gücüyle, insanların katkısıyla bugünlere geldiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Ama bugün İstanbul'daki ilçe takımlarının başkanlarının açıklamalarına baktığımız zaman, birisi sadece son 2 yılda 7 tane arsa tahsisi, öbürü 13 tane arsa tahsisi, öbürü yaptıkları tahsisten bugün 3 milyon avrolara varan villa satışlarını gururla anlatmaları... Biz de Trabzonspor olarak artık hakkımızı istiyoruz. Bunun için de önemli görüşmeler yaptık. Kongre öncesinde Sayın Başkanımızın nezdinde Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Murat Kurum Beyi, Bakan Yardımcımız Ömer Bulut Beyi ziyaret ettik. Kendilerinden Trabzon'da daha önce Büyükşehir Belediye Başkanımızın da görüşünü aldığımız iki arsa noktasında talepte bulunduk. Resmi başvurularımızı yaptık. Kendisi derhal bununla ilgili girişimleri yapacağını ve Trabzonspor'a tahsis edeceğinin sözünü bize verdi. Buradan kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Bu konuda bir aksama yaşanacağını hiç ummuyorum. Ama tabii ki Trabzonspor'un ekonomik anlamda güçlenmesini istemeyen çevreler buna engel olmaya çalışabilirler. Ama sonuca ulaşacaklarına da inanmıyorum."

Kafkas, Başkan Ertuğrul Doğan'ın 4-5 aydır İstanbul'da uğraştığı bir arsa tahsisi olduğunu da dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Onu da Sayın Bakana sunduk. Öncelikle çalışmamızdan dolayı Başkanıma teşekkür etti. Doğru noktada doğru yerler bulmuşlar. Hazinenin malları. Onların da Trabzonspor'a tahsisi için yeni yönetim kurulumuz ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu alıp gidip kendisinden talep edeceğiz. Türkiye'de futbol varsa, dünyaya bu futbol sergileniyorsa bugüne kadar başarılı olmuş gelen 4 takım üzerinde bunları almaları hakkıdır diye düşünüyorum. Çünkü onların Avrupa'da getirdikleri başarılar bahsettiğimiz diğer takımlara da mutlaka katkı verecektir. Biz bu konuda bundan sonra daha agresif davranacağız. Yönetim kurulunda da görev bölümünde başkan yardımcılıklarımızın hepsine bu görevler verildi Sayın Başkanımız tarafından. Daha agresif bir şekilde Trabzonspor'un ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde durabilmesi için bu tahsislerin artması, projeler gerçekleştirmesi noktasında en önemli işimiz diyebilirim."

Son yıllarda Trabzonspor'un hakemler konusunda uğradığı haksızlığın sistemden mi yoksa kişilerden mi kaynaklandığı yönündeki soruya da Kafkas, "Bu sorunun cevabını Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu verecek. Çünkü sistemin başında kendisi var. Sistemin çok ciddi kötü oluşundan dolayı başkanlığa geldi. Adaleti temin edeceğini söyleyerek buraya geldi. Biz de kendisine biraz önce ifade ettiğim gibi hala güveniyoruz. Bu yönde inancımız devam ediyoruz. Bu sistemsizliği, bu kargaşayı düzelteceğine inanıyoruz. Bu sorunun cevabı kendisinde saklı diye düşünüyorum." yanıtını verdi.