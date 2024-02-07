Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak - Son Dakika
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor, yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Abdullah Avcı yönetimindeki takım, Ankara'ya özel uçakla hareket etti. Maç öncesi yapılan idmanda yeni transfer Thomas Meunier de yer aldı. Karşılaşma Eryaman Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak ve hakem Mert Güzenge yönetecek.

07.02.2024 16:57
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Trabzonspor, Ankara'ya gitti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, özel uçakla Ankara'ya hareket etti.

Trabzonspor'un yeni transferi Thomas Meunier'in de dahil olduğu bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Stefano Denswil, Filip Benkovic, Eren Elmalı, Oğuzhan Yılmaz, Mehmet Can Aydın, Berat Özdemir, Batista Mendy, Umut Güneş, Kerem Şen, Enis Bardhi, Göktan Gürpüz, Ognjen Bakic, Abdurrahman Bayram, Edin Visca, Mahmoud Trezeguet, Poyraz Efe ve Enis Destan yer aldı.

Eryaman Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mert Güzenge yönetecek.

Kaynak: AA

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