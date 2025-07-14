TransAnatolia'da Kadın Yarışmacılar Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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Spor

TransAnatolia'da Kadın Yarışmacılar Dikkat Çekiyor

14.07.2025 13:39
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Bu yılki TransAnatolia, 6 kadın yarışmacıyla güçleniyor. Yarış, Bursa'dan Bolu'ya uzanacak.

6 Eylül tarihleri arasında 15'incisi düzenlenecek. Bu yıl kadın sporcuların artması ile dikkat çeken Türkiye'nin en zorlu off-road organizasyonu TransAnatolia, 4 farklı ülkeden 6 kadın yarışmacıya ev sahipliği yapacak.

Yarış, Bursa'dan başlayarak Bolu'da sona erecek ve motosiklet, SSV, otomobil gibi farklı kategorilerde gerçekleşecek. Kadın yarışmacılar hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılıklarıyla parkurda mücadele edecek.

Almanya'dan Kristin Reith ve Türkiye'den genç yetenek Ela Alamo, motosiklet kategorisinde zamanla yarışırken, SSV sınıfında Romanya'dan Nicoletta Ducian ve Hollanda'dan Patricia Vollebregt mücadele edecek. Otomobil raid kategorisinde ise Türkiye'den Bahar Sunman ve Burçak Aydinç, co-pilot olarak yarışa katılacak.

BURAK BÜYÜKPINAR: SINIRLARI AŞAN KADINLARIN RALLİSİ HAFIZALARA KAZINACAK

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, kadın sporcuların artan katılımını şu sözlerle değerlendirdi:

"Kadın yarışmacıların parkurlarda daha çok görünür olması sadece yarışa değil, motor sporlarının geleceğine de güç katıyor. Bu yıl onların cesareti ve kararlılığı tüm izleyicilere ilham verecek. TransAnatolia 2025'te yer alan kadın yarışmacılar, Türkiye, Romanya ve Hollanda'dan geliyor. Her biri farklı altyapılardan, farklı hikayelerle bu maceraya dahil oluyor. Ancak hepsinin ortak noktası: sınırları zorlamaya ve ilham vermeye hazır olmaları. Cesaretleriyle, teknik becerileriyle ve tutkulu hikayeleriyle bu yılın TransAnatolia'sı, sınırları aşan kadınların rallisi olarak hafızalara kazınacak."

Yarış, T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Antalya Offroad Kulübü katkılarıyla gerçekleşiyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor TransAnatolia'da Kadın Yarışmacılar Dikkat Çekiyor - Son Dakika

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