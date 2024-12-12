Trendyol 1. Lig 16. Hafta Başlıyor - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig 16. Hafta Başlıyor

16. hafta maçları, MKE Ankaragücü - Manisa FK ve Adanaspor - Yeni Malatyaspor ile açılacak.

12.12.2024 10:47
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Trendyol 1. Lig'de 16. haftanın perdesi yarın açılacak.

Haftanın açılış maçlarında MKE Ankaragücü, Manisa FK'yı konuk ederken Adanaspor da Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:

13 Aralık Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Manisa FK (Eryaman)

20.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

14 Aralık Cumartesi:

13.30 Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (11 Nisan)

13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük- Boluspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Sakarya Atatürk)

15 Aralık Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor- Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

19.00 Kocaelispor- Esenler Erokspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig 16. Hafta Başlıyor - Son Dakika

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