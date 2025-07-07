Trendyol 1. Lig 2025-2026 Sezonu fikstürü belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trendyol 1. Lig 2025-2026 Sezonu fikstürü belli oldu

Trendyol 1. Lig 2025-2026 Sezonu fikstürü belli oldu
07.07.2025 15:53  Güncelleme: 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig 2025-2026 Sezonu fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig 2025-2026 Sezonu fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan törene TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile Trendyol 1. Lig'de yer alan kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı. Fikstür çekimi öncesi konuşan TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, "Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde icra edilen arama-tarama faaliyeti esnasında şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz" sözleriyle şehitlerimizi andı.

Yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını dileyen Otmakmaz, "Yeni bir sezonu daha birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle geçtiğimiz sezon ligimizde yer alan kulüplerimizi ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Türkiye'nin dört bir yanından kulüplerimizin mücadele ettiği Trendyol 1. Lig'de seyir zevki ve rekabet her geçen gün daha da artmaktadır. İnşallah yeni sezonda da çok daha çekişmeli ve heyecanlı bir lig yaşayacağız" dedi.

Kulüp başkan ve temsilcileri tarafından gerçekleştirilen fikstür çekimine TFF Lig Yönetim Direktörü Besim Yalçın ve TFF Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu eşlik etti. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Trendyol 1. Lig'de sezon planlaması

Trendyol 1. Lig'de sezon 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve 26, 27, 28, 29 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 9, 10, 11, 12 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 2 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

Trendyol 1. Lig'de ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde:

Erzurumspor FK - Sivasspor

Atakaş Hatayspor - Ankara Keçiörengücü

Ümraniyespor - Manisa FK

İstanbulspor - Serik Belediyespor

Esenler Erokspor - Adana Demirspor

Iğdır FK - Sarıyer

Boluspor - Vanspor FK

Bandırmaspor - Sakaryaspor

Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler

Bodrum FK - Pendikspor - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig 2025-2026 Sezonu fikstürü belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli aşırı sağcı Bakan’dan itiraf: İsrail ordusu başarısız oldu İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan itiraf: İsrail ordusu başarısız oldu
Meteoroloji uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın Meteoroloji uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
Şehit annesi Remziye Çetin’in vasiyeti yerine getirildi Şehit annesi Remziye Çetin'in vasiyeti yerine getirildi
Türkiye’ye şehit ateşi düştü Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları Türkiye'ye şehit ateşi düştü! Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları
Kırkpınar’da Başpehlivan Orhan Okulu oldu Kırkpınar'da Başpehlivan Orhan Okulu oldu
Çorum FK’dan 6 bomba transfer birden Çorum FK'dan 6 bomba transfer birden
Tarihi yarış Formula 1’de bir ilk yaşandı Tarihi yarış! Formula 1'de bir ilk yaşandı
Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar
Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
Netanyahu’dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir Netanyahu'dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir

15:02
DEM Partili Pervin Buldan: Şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diliyorum
DEM Partili Pervin Buldan: Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diliyorum
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı
14:27
Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
14:07
Erdoğan’dan Özel’e 500 bin liralık tazminat davası
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
13:41
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
23:47
Hamas’tan İsrail askeri birliklerine saldırı
Hamas'tan İsrail askeri birliklerine saldırı
23:20
İsrail Ordusu, Lübnan’a hava saldırıları düzenledi
İsrail Ordusu, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi
23:09
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma
22:46
BRICS liderlerinden Gazze ve Orta Doğu çağrısı
BRICS liderlerinden Gazze ve Orta Doğu çağrısı
22:43
Tayvan’da tayfun alarmı: 2 bin 853 kişi tahliye edildi, 28 kişi yaralandı
Tayvan'da tayfun alarmı: 2 bin 853 kişi tahliye edildi, 28 kişi yaralandı
21:48
Kızıldeniz’de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı
Kızıldeniz'de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı
21:15
Fenerbahçe, Al Nassr’ın Yıldızı Jhon Duran’ı resmen duyurdu
Fenerbahçe, Al Nassr'ın Yıldızı Jhon Duran'ı resmen duyurdu
20:52
Elazığ Sivrice’de 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 15:58:43. #7.12#
SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig 2025-2026 Sezonu fikstürü belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.