Trendyol 1. Lig 28. Hafta Sonuçları

Trendyol 1. Lig'de 28. hafta, yapılan tek maçla sona erdi.
Ligde 28. haftanın kapanış maçında Manisa FK, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Arca Çorum FK'yi konuk etti. Çorum temsilcisi, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Trendyol Süper Lig'e çıkmak için şampiyonluk mücadelesi veren Erzurumspor FK ve Esenler Erokspor, haftayı üçer puanla kapattı. Son 11 lig maçını kazanan Erzurum ekibi, 60 puanla ilk sırada yer alırken Esenler Erokspor ise 59 puanla zirve takibini sürdürdü.
Amed Sportif Faaliyetler ise deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı ve 55 puanla zirvenin 5 puan gerisinde, üçüncü sırada kendine yer buldu.
Sonuçlar
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:
Esenler Erokspor-Boluspor: 2-0
İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-2
İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK: 0-3
Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: 1-3
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2
Serikspor-Özbelsan Sivasspor: 0-1
Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor: 0-5
Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor: 1-2
Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer: 0-0
Manisa FK-Arca Çorum FK: 0-1
Puan durumu:
Ligde 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ERZURUMSPOR FK
|28
|17
|9
|2
|60
|19
|41
|60
|2.ESENLER EROKSPOR
|28
|17
|8
|3
|67
|22
|45
|59
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|28
|16
|7
|5
|58
|32
|26
|55
|4.ARCA ÇORUM FK
|28
|15
|5
|8
|44
|31
|13
|50
|5.SİPAY BODRUM FK
|28
|14
|6
|8
|58
|29
|29
|48
|6.ATKO GRUP PENDİKSPOR
|28
|13
|9
|6
|43
|22
|21
|48
|7.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|28
|12
|8
|8
|38
|37
|1
|44
|8.BANDIRMASPOR
|28
|12
|6
|10
|40
|32
|8
|42
|9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|28
|10
|10
|8
|53
|36
|17
|40
|10.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|28
|11
|7
|10
|42
|41
|1
|40
|11.BOLUSPOR
|28
|11
|5
|12
|47
|40
|7
|38
|12.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FK
|28
|10
|8
|10
|39
|32
|7
|38
|13.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|28
|9
|11
|8
|36
|29
|7
|38
|14.İSTANBULSPOR
|28
|9
|11
|8
|37
|41
|-4
|38
|15.SMS GRUP SARIYER
|28
|10
|5
|13
|30
|35
|-5
|35
|16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|28
|9
|5
|14
|33
|38
|-5
|32
|17.SERİKSPOR
|28
|8
|5
|15
|29
|54
|-25
|29
|18.SAKARYASPOR
|28
|6
|7
|15
|34
|52
|-18
|25
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|28
|0
|7
|21
|20
|77
|-57
|7
|20.ADANA DEMİRSPOR
|28
|0
|3
|25
|16
|125
|-109
|-45
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig 28. Hafta Sonuçları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?