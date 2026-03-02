Trendyol 1. Lig 28. Hafta Sonuçları

Trendyol 1. Lig'de 28. hafta, yapılan tek maçla sona erdi.

Ligde 28. haftanın kapanış maçında Manisa FK, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Arca Çorum FK'yi konuk etti. Çorum temsilcisi, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Trendyol Süper Lig'e çıkmak için şampiyonluk mücadelesi veren Erzurumspor FK ve Esenler Erokspor, haftayı üçer puanla kapattı. Son 11 lig maçını kazanan Erzurum ekibi, 60 puanla ilk sırada yer alırken Esenler Erokspor ise 59 puanla zirve takibini sürdürdü.

Amed Sportif Faaliyetler ise deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı ve 55 puanla zirvenin 5 puan gerisinde, üçüncü sırada kendine yer buldu.

Sonuçlar

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Esenler Erokspor-Boluspor: 2-0

İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-2

İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK: 0-3

Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: 1-3

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2

Serikspor-Özbelsan Sivasspor: 0-1

Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor: 0-5

Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor: 1-2

Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer: 0-0

Manisa FK-Arca Çorum FK: 0-1

Puan durumu:

Ligde 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P 1.ERZURUMSPOR FK 28 17 9 2 60 19 41 60 2.ESENLER EROKSPOR 28 17 8 3 67 22 45 59 3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 28 16 7 5 58 32 26 55 4.ARCA ÇORUM FK 28 15 5 8 44 31 13 50 5.SİPAY BODRUM FK 28 14 6 8 58 29 29 48 6.ATKO GRUP PENDİKSPOR 28 13 9 6 43 22 21 48 7.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 28 12 8 8 38 37 1 44 8.BANDIRMASPOR 28 12 6 10 40 32 8 42 9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 28 10 10 8 53 36 17 40 10.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 28 11 7 10 42 41 1 40 11.BOLUSPOR 28 11 5 12 47 40 7 38 12.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FK 28 10 8 10 39 32 7 38 13.ÖZBELSAN SİVASSPOR 28 9 11 8 36 29 7 38 14.İSTANBULSPOR 28 9 11 8 37 41 -4 38 15.SMS GRUP SARIYER 28 10 5 13 30 35 -5 35 16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 28 9 5 14 33 38 -5 32 17.SERİKSPOR 28 8 5 15 29 54 -25 29 18.SAKARYASPOR 28 6 7 15 34 52 -18 25 19.ATAKAŞ HATAYSPOR 28 0 7 21 20 77 -57 7 20.ADANA DEMİRSPOR 28 0 3 25 16 125 -109 -45 Not: Adana Demirspor'un 48 puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Trendyol 1. Lig'de 29. haftanın programı şöyle:

6 Mart Cuma:

16.00 SMS Grup Sarıyer-Eminevim Ümraniyespor (Yusuf Ziya Öniş)

20.00 Sakaryaspor-Adana Demirspor (Yeni Sakarya Atatürk)

20.00 Atko Grup Pendikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Pendik)

7 Mart Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Manisa FK (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Özbelsan Sivasspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Arca Çorum FK-Atakaş Hatayspor (Çorum Şehir)

16.00 Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor (Diyarbakır)

8 Mart Pazar:

16.00 Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bolu Atatürk)

Kaynak: AA