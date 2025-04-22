Trendyol 1. Lig 37. Hafta Programı Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'de 37. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4 Mayıs Pazar günü tamamı saat 16.00'da başlayacak 37. hafta müsabakalarının programı şöyle:

Ahlatcı Çorum FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Çorum Şehir)

Erzurumspor FK-Central Hospital Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- MKE Ankaragücü (Aktepe)

Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenler Erokspor)

Siltaş Yapı Pendikspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Pendik)

Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor (Manisa 19 Mayıs)

Gençlerbirliği- Sakaryaspor (Eryaman)

Alagöz Holding Iğdır FK-Kocelispor (Iğdır Şehir)

Amed Sportif Faaliyetler- Adanaspor (Diyarbakır)

Geosis Boluspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)