Trendyol 1. Lig'de 2. Hafta Sonuçları

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta müsabakaları oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kaldı.
Ligin ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i mağlup eden Arca Çorum FK, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 ile geçti ve haftayı averajla lider tamamladı.
Sonuçlar
Ligde 2. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Serikspor-Eminevim Ümraniyespor: 1-0
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- İstanbulspor: 0-0
SMS Grup Sarıyer- Boluspor: 1-1
Adana Demirspor-Arca Çorum FK: 0-3
Atko Grup Pendikspor-Bandırmaspor: 2-0
Sivasspor-Sipay Bodrum FK: 1-1
İmaj Altyapı Vanspor- Esenler Erokspor: 1-0
Sakaryaspor- Alagöz Holding Iğdır FK: 3-2
Manisa FK-Atakaş Hatayspor: 2-1
Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor: 2-2
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ARCA ÇORUM FK
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|2.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|2
|6
|3.ERZURUMSPOR FK
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|4.ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|5.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|6.SAKARYASPOR
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|1
|4
|7.SERİK SPOR FUTBOL
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|3
|9.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|10.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|11.SİPAY BODRUM FK
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|12.İSTANBULSPOR
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|13.BOLUSPOR
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|14.ESENLER EROKSPOR
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|15.SMS GRUP SARIYER
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|16.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|17.BANDIRMA SPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|18.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|20.ADANA DEMİRSPOR
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|-5
3. haftanın programı
Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:
22 Ağustos Cuma:
21.30 Arca Çorum FK-SMS Grup Sarıyer (Çorum Çehir)
23 Ağustos Cumartesi:
16.30 Bandırmaspor-Adana Demirspor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Esenler Erokspor-Serikspor (Esenler Erokspor)
21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Iğdır Şehir)
21.30 Sipay Bodrum FK-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)
24 Ağustos Pazar:
19.00 Boluspor- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Erzurumspor FK-Atko Grup Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Sivasspor (Diyarbakır)
21.30 Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
25 Ağustos Pazartesi:
21.30 İstanbulspor-Manisa FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig'de 2. Hafta Sonuçları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?