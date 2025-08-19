Trendyol 1. Lig'de 2. Hafta Sonuçları - Son Dakika
Trendyol 1. Lig'de 2. Hafta Sonuçları

19.08.2025 00:34
Amed, Erzurumspor ile berabere kaldı; Arca Çorum FK liderliğini sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta müsabakaları oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kaldı.

Ligin ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i mağlup eden Arca Çorum FK, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 ile geçti ve haftayı averajla lider tamamladı.

Sonuçlar

Ligde 2. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Serikspor-Eminevim Ümraniyespor: 1-0

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- İstanbulspor: 0-0

SMS Grup Sarıyer- Boluspor: 1-1

Adana Demirspor-Arca Çorum FK: 0-3

Atko Grup Pendikspor-Bandırmaspor: 2-0

Sivasspor-Sipay Bodrum FK: 1-1

İmaj Altyapı Vanspor- Esenler Erokspor: 1-0

Sakaryaspor- Alagöz Holding Iğdır FK: 3-2

Manisa FK-Atakaş Hatayspor: 2-1

Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor: 2-2

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.ARCA ÇORUM FK22005056
2.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ22004226
3.ERZURUMSPOR FK21104224
4.ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL21103124
5.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ21103124
6.SAKARYASPOR21104314
7.SERİK SPOR FUTBOL 21101014
8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK21014403
9.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ21013303
10.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR21012203
11.SİPAY BODRUM FK20202202
12.İSTANBULSPOR20200002
13.BOLUSPOR201134-11
14.ESENLER EROKSPOR201123-11
15.SMS GRUP SARIYER201123-11
16.AMED SPORTİF FAALİYETLER201124-21
17.BANDIRMA SPOR201113-21
18.ÖZBELSAN SİVASSPOR201113-21
19.ATAKAŞ HATAYSPOR200225-30
20.ADANA DEMİRSPOR201125-3-5
Not: Adana Demirspor'un 6 puanı silinmiştir.

3. haftanın programı

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:

22 Ağustos Cuma:

21.30 Arca Çorum FK-SMS Grup Sarıyer (Çorum Çehir)

23 Ağustos Cumartesi:

16.30 Bandırmaspor-Adana Demirspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Esenler Erokspor-Serikspor (Esenler Erokspor)

21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Iğdır Şehir)

21.30 Sipay Bodrum FK-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)

24 Ağustos Pazar:

19.00 Boluspor- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Erzurumspor FK-Atko Grup Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Sivasspor (Diyarbakır)

21.30 Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

25 Ağustos Pazartesi:

21.30 İstanbulspor-Manisa FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Kaynak: AA

22:10
SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'de 2. Hafta Sonuçları
