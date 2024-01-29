 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trendyol 1. Lig'de 20. Hafta Sonuçları - Son Dakika
Üye Girişi

Trendyol 1. Lig'de 20. Hafta Sonuçları

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta sonuçları belli oldu. Boluspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederken, Eyüpspor ise Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Göztepe ise Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 berabere kalarak ikinci sırada yer aldı.

Trendyol 1. Lig\'de 20. Hafta Sonuçları
29.01.2024 - 23:39,
Abone Ol

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Boluspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Ligde 20. haftaya en yakın takipçisi Göztepe'nin 7 puan önünde giren Eyüpspor, sahasında Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek puanını 48'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Göztepe ise deplasmanda Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 berabere kalarak 39 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Adanaspor- Ankara Keçiörengücü: 1-2

Manisa FK-Erzurumspor FK: 0-2

Ahlatcı Çorum FK-Göztepe: 1-1

Eyüpspor-Tuzlaspor: 4-0

Bodrum FK- Gençlerbirliği: 1-0

Teksüt Bandırmaspor-Bitexen Giresunspor: 6-0

Ümraniyespor- Sakaryaspor: 1-1

Altay-Kocaelispor: 0-2

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Boluspor: 0-1

OGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR20160453173648

2.GÖZTEPE 20123533151839

3.KOCAELİSPOR20123534231139

4.BODRUM FK20105528141435

5.AHLATCI ÇORUM FK20104636201634

6.TEKSÜT BANDIRMA SPOR2096530171333

7.SAKARYASPOR 209653124733

8.GENÇLERBİRLİĞİ208752322131

9.BOLUSPOR208571721-429

10.ÜMRANİYESPOR206682227-524

11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ205872322123

12.ERZURUMSPOR FK206862020023

13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ206591826-823

14.ADANASPOR2062121832-1420

15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR204791525-1019

16.TUZLASPOR2054111935-1619

17.ALTAY2042141140-2911

18.BITEXEN GİRESUNSPOR2023151142-316

Not: Erzurumspor FK, Altay ve Giresunspor'un üçer puanı silinmiştir.

21. hafta programı

2 Şubat Cuma:

20.00 Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

13.30 Ümraniyespor-Bodrum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Kocaelispor-Adanaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)

4 Şubat Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Tuzlaspor-Manisa FK (Eyüp)

16.00 Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK (Eryaman)

19.00 Bitexen Giresunspor-Eyüpspor (Çotanak Spor Kompleksi)

Kaynak: AA
YORUMLAR

Eyüpspor, Trendyol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'de 20. Hafta Sonuçları - Son Dakika


00:13
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56
Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49
CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38
CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12
CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi

Son Dakika
00:13 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56 Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49 CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47 Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38 CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12 CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 01:23:00. #1.11#
SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'de 20. Hafta Sonuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement