Trendyol 1. Lig'in 23. Haftası Başlıyor - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'in 23. Haftası Başlıyor

Trendyol 1. Lig\'in 23. Haftası Başlıyor

Futbolda Trendyol 1. Lig'in 23. haftası yarın Göztepe-Manisa FK maçıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, haftanın diğer maçları da belirlendi.

15.02.2024 11:13  Güncelleme: 11:20
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Futbolda Trendyol 1. Lig'in 23. haftası yarın Göztepe- Manisa FK maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Göztepe-Manisa FK (Gürsel Aksel)

17 Şubat Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor- Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Bitexen Giresunspor- Ankara Keçiörengücü (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Kocaelispor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

18 Şubat Pazar:

13.30 Erzurumspor FK- Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Bodrum FK- Altay (Bodrum İlçe)

16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Ümraniyespor- Eyüpspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19 Şubat Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor (Stat henüz açıklanmadı)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'in 23. Haftası Başlıyor - Son Dakika

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