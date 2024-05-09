Trendyol 1. Lig'in 34. ve Son Haftası Maçları Belli Oldu - Son Dakika
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Spor

Trendyol 1. Lig'in 34. ve Son Haftası Maçları Belli Oldu

Trendyol 1. Lig\'in 34. ve Son Haftası Maçları Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmaları açıklandı. Ankara Keçiörengücü, Altay'ı konuk ederken, Bitexen Giresunspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Diğer maçlar ise Göztepe-Bodrum FK, Boluspor-Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor FK-Eyüpspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Manisa FK, Tuzlaspor-Gençlerbirliği ve Kocaelispor-Sakaryaspor arasında oynanacak.

09.05.2024 09:15
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Trendyol 1. Lig, 34'üncü ve son hafta karşılaşmalarına sahne olacak.

Haftanın açılış müsabakasında Ankara Keçiörengücü, Altay'ı konuk edecek. Aktepe Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 14.00'te başlayacak.

Günün diğer maçında ise Bitexen Giresunspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Saat 17.00'de başlayacak müsabaka, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'de son haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)

17.00 Bitexen Giresunspor-Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

11 Mayıs Cumartesi:

16.00 Göztepe- Bodrum FK (Gürsel Aksel)

16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk)

16.00 Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Adana)

16.00 Erzurumspor FK- Eyüpspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor- Manisa FK (11 Nisan)

16.00 Tuzlaspor- Gençlerbirliği (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Kocaelispor- Sakaryaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'in 34. ve Son Haftası Maçları Belli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'in 34. ve Son Haftası Maçları Belli Oldu - Son Dakika
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