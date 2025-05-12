Trendyol 1. Lig Sezon Sonuçları Açıklandı

Trendyol 1. Lig'de sezonun sona ermesiyle istatistikler de belli oldu. 19 futbolcunun kendi ağlarını havalandırdığı ligde hakemler de 131 kez penaltı noktasını gösterdi. Gol krallığında zirveyi ise 21'er golle Kocaelispor'dan Oğulcan Çağlayan ve Fatih Karagümrük'ten Wesley paylaştı.

Bu sezon 20 takımın mücadele ettiği Trendyol 1. Lig'de 38 haftalık maraton sona erdi. Sezonun bitmesiyle lige dair istatistikler de netleşti. 1. Lig'de 19 futbolcu kendi kalesine gol attı. Şampiyon Kocaelispor'un en golcü ismi de Oğulcan Çağlayan oldu. Körfez ekibi, şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından ise istatistiklerinde düşüş yaşadı.

Şampiyonluk gelince 'en az gol yiyen takım' unvanı kaybedildi

Ligdeki 38 haftalık maratonda oynanan 379 maçta 1011 gol kaydedildi. Kocaelispor, 68 golle fileleri en fazla havalandıran takım ünvanını elde etti. En az gol atan takım ise 14 golle Yeni Malatyaspor oldu. Kalesinde en az gol gören ekip, 31 golle Erzurumspor FK olurken, en çok gol yiyen takım da 153 gollü Yeni Malatyaspor'du. Lider Kocaelispor da 38 haftada kalesinde 41 golü engelleyemedi.

Kocaelispor şampiyonluğu garantiledikten sonra çıktığı maçlarda ise filelerinde 12 gol görerek istatistiklerini düşürdü, ünvanını kaybetti. Ligde en iyi averaja sahip takım da 67 gol atıp, kalesinde 38 gol gören İstanbulspor (29) oldu.

Gol krallığında Oğulcan Çağlayan, Wesley'i yakaladı

1. Lig'de gol krallığını 21 golle Fatih Karagümrük'ten Wesley ve Kocaelispor'dan Oğulcan Çağlayan paylaştı. Oğulcan Çağlayan, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında hat-trick yaparak Wesley ile aynı gol sayısına ulaştı. Oğulcan, lig yarışındaki gollerin 13'ünü ayakla, 4'ünü kafayla, 4'ünü de penaltı vuruşundan kaydetti.

Bandırmaspor'dan Paixao ise 17 golle ikinci sırada kendine yer buldu. Üçüncü basamağı 15'er golle İstanbulspor'dan Diarra ve Emir Kaan Gültekin paylaştı. Kocaelispor'un sezon boyu sakatlıklar yüzünden zor günler geçiren ancak kritik maçlarda attığı gollerle takımına galibiyet yaşatan yıldız golcüsü ise Markao ise 8 golde kaldı.

19 futbolcu kendi kalesine gol attı

Sezon boyunca bir tek Yeni Malatyaspor, sezonun ilk maçında sahasında oynayacağı Pendikspor karşılaşmasına çıkmaması nedeniyle hükmen mağlubiyet yaşadı. Ligde 2024-2025 sezonunda 19 futbolcu da kendi kalesine gol attı. 38 haftada 1 kaleci, 1 sol bek, 1 merkez orta saha, 3 ön libero ve 13 stoper kendi filelerini sarstı.

Kendi kalesine en çok gol atan takımlar ikişer golle; Adanaspor (İsaac Donkor, Hasan Hatipoğlu), Amed SF (Veli Çetin, Mehmet Yeşil), Bandırmaspor (Hikmet Çiftçi, Atınç Nukan), Şanlıurfaspor (Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer) ve Yeni Malatyaspor (Çınar Yıldızlı, Yiğit Ulaş) oldu. Ankara Keçiörengücü (Erkam Develi), Boluspor (Fethi Özer), Çorum FK (Zargo Toure), Esenler Erok (Anıl Yaşar), Gençlerbirliği (Zan Zuzek), Kocaelispor (Vukovic), Manisa FK (Kaan Kanak), Pendikspor (Tarık Tekdal) ve Sakaryaspor'un (Kahraman Demirtaş) ise kendi ağlarını birer kez havalandı.

Toplam 131 penaltı çalındı; 97'si gol oldu, 34'ü kaçtı

Trendyol 1. Lig'de hakemler 131 kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltıların 97'sini gole çeviren oyuncular, 34'ünü de kaçırdı. Ligde en çok penaltı kazanan takım Iğdır FK oldu. Iğdır ekibi, kazandığı 13 penaltının 9'undan yararlandı. Boluspor da 12 penaltının 9'unda gol sevinci yaşadı. En çok penaltıya sebebiyet veren Yeni Malatyaspor ise 15 penaltı vuruşunun 3'ünde gole izin vermedi.

En iyi penaltıcı Bandırmaspor'dan Marco Paixao olurken, 8 gol sevinci yaşadı. Bu alandaki en iyi kaleci Iğdır FK'dan Bahadır Han Güngördü de 9 penaltının 5'ini çıkardı.

1. Lig'de en fazla penaltı noktasını işaret eden hakem ise 11 kez İlker Yasin Avcı'ydı. Hakem Burak Pakkan da 5 müsabakada 7 kez penaltı için düdük çaldı. En çok penaltı çalınan mücadele ise 4 kez beyaz noktaya gidilen Yeni Malatyaspor - Iğdır FK maçıydı. Söz konusu müsabakada iki takım da birer penaltı kaçırdı. Kocaelispor da sezon boyunca biri ligin ilk devresinde olmak üzere toplam 4 penaltı golü kaydetti, Ryan Mendes (2) ve Oğulcan Çağlayan (1) ile 3 penaltı da kaçtı. Kocaelispor aleyhine ise 4 penaltı kararı verildi, bunların 4'ü de gole çevrildi.

Ligde en az penaltı kazanan takımlar da ikişer kezle Yeni Malatyaspor ile Amed SF oldu. - KOCAELİ