Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonunun İlk Haftasında Görev Yapacak Hakemler Belli Oldu - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonunun İlk Haftasında Görev Yapacak Hakemler Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

08.08.2024 11:21
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Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk hafta heyecanı yarın, 10 Ağustos Cumartesi, 11 Ağustos Pazar ve 12 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakaları yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de ilk haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın

21.00 Galatasaray - Hatayspor: Turgut Doman

10 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

21.45 Antalyaspor - Göztepe: Zorbay Küçük

21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

11 Ağustos Pazar

19.15 Sivasspor - Trabzonspor: Cihan Aydın

21.45 Alanyaspor - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

21.45 Samsunspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

12 Ağustos Pazartesi

21.00 Çaykur Rizespor - Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonunun İlk Haftasında Görev Yapacak Hakemler Belli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonunun İlk Haftasında Görev Yapacak Hakemler Belli Oldu - Son Dakika
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