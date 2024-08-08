Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonunun İlk Haftasında Görev Yapacak Hakemler Belli Oldu

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk hafta heyecanı yarın, 10 Ağustos Cumartesi, 11 Ağustos Pazar ve 12 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakaları yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig'de ilk haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:
Yarın
21.00 Galatasaray - Hatayspor: Turgut Doman
10 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
21.45 Antalyaspor - Göztepe: Zorbay Küçük
21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
11 Ağustos Pazar
19.15 Sivasspor - Trabzonspor: Cihan Aydın
21.45 Alanyaspor - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
21.45 Samsunspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
12 Ağustos Pazartesi
21.00 Çaykur Rizespor - Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen - İSTANBUL
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