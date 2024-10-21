Trendyol Süper Lig 9. Hafta Maçları Tamamlandı

Spor

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Çaykur Rizespor, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yendi.

Lider olarak girdiği haftada deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 3-0 ile geçerek liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekibi zirvede takip eden Beşiktaş, İstanbul'da TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Samsun deplasmanında 2 puan bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 10. haftanın maç programı şöyle:

Bellona Kayserispor- Gaziantep FK: 2-2

Trabzonspor-RAMS Başakşehir: 1-0

ikas Eyüpspor-Göztepe: 1-0

Antalyaspor-Galatasaray: 0-3

Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 3-2

Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: 2-0

Corendon Alanyaspor- Kasımpaşa: 1-2

Samsunspor-Fenerbahçe: 2-2

Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor: 0-1

Puan durumu

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 9 8 1 0 27 8 19 25 2.BEŞİKTAŞ 8 6 2 0 17 5 12 20 3.SAMSUNSPOR 9 6 1 2 16 9 7 19 4.FENERBAHÇE 8 5 2 1 18 7 11 17 5.İKAS EYÜPSPOR 9 4 3 2 14 10 4 15 6.RAMS BAŞAKŞEHİR FK 8 4 2 2 14 10 4 14 7.GÖZTEPE 8 3 3 2 14 10 4 12 8.TRABZONSPOR 8 2 6 0 8 6 2 12 9.KASIMPAŞA 9 2 5 2 11 12 -1 11 10.NET GLOBAL SİVASSPOR 9 3 2 4 11 13 -2 11 11.TÜMOSAN KONYASPOR 9 3 2 4 10 13 -3 11 12.SİPAY BODRUM FK 9 3 1 5 8 11 -3 10 13.ÇAYKUR RİZESPOR 9 3 1 5 6 16 -10 10 14.CORENDON ALANYASPOR 9 2 3 4 8 12 -4 9 15.ONVO ANTALYASPOR 9 2 2 5 10 19 -9 8 16.GAZİANTEP FK 8 1 3 4 9 13 -4 6 17.BELLONA KAYSERİSPOR 8 0 5 3 8 15 -7 5 18.ATAKAŞ HATAYSPOR 8 0 3 5 7 14 -7 3 19.ADANA DEMİRSPOR 8 0 1 7 7 20 -13 1 10. hafta 25 Ekim Cuma: 20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor (Yeni Adana) 26 Ekim Cumartesi: 13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor (Mersin) 16.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan) 19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel) 27 Ekim Pazar: 13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Kalyon) 16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor (Gain Park) 19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK (Ülker) 28 Ekim Pazartesi: 17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim) 20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

Kaynak: AA