Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın perdesi açılıyor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

19.12.2024 09:48
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında ikas Eyüpspor ile Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

21 Aralık Cumartesi:

16.00 Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

22 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor (Gaziantep)

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

16.00 Bellona Kayserispor- Galatasaray (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)

23 Aralık Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor- Adana Demirspor (Mersin)

20.00 RAMS Başakşehir- Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika

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