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Trendyol Süper Lig'de 20. Hafta Heyecanı Başlıyor - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de 20. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak. Hatayspor - Pendikspor ve MKE Ankaragücü - Kasımpaşa maçlarıyla başlayacak olan hafta, Galatasaray - Kayserispor maçıyla tamamlanacak.

Trendyol Süper Lig\'de 20. Hafta Heyecanı Başlıyor
12.01.2024 - 11:05,  Güncelleme: 11:08
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Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 14 Ocak Pazar ve 15 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde 20. hafta yarın saat 13.30'da oynanacak Hatayspor - Pendikspor ve MKE Ankaragücü - Kasımpaşa karşılaşmalarıyla başlayacak. Hafta 15 Ocak Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Kayserispor maçıyla tamamlanacak.

Süper Lig'de 20. haftanın programı şöyle:

Yarın

13.30 Hatayspor - Pendikspor

13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa

16.00 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor

19.00 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor

19.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük

14 Ocak Pazar

13.30 İstanbulspor - Konyaspor

16.00 Samsunspor - Sivasspor

16.00 Antalyaspor - Trabzonspor

19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

15 Ocak Pazartesi

20.00 Galatasaray - Kayserispor - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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