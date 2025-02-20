Trendyol Süper Lig 25. Haftası Başlıyor - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig 25. Haftası Başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında perde yarın yapılacak 2 maçla açılacak.

20.02.2025 11:19
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında perde yarın yapılacak 2 maçla açılacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 ikas Eyüpspor- Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Grey Beton Bodrum)

22 Şubat Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Onvo Antalyaspor- Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

23 Şubat Pazar:

13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Corendon Alanyaspor- Adana Demirspor (Gain Park)

19.00 Trabzonspor- Gaziantep FK (Papara Park)

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig 25. Haftası Başlıyor - Son Dakika

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