Trendyol Süper Lig'de 28. Hafta Maçları Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trendyol Süper Lig'de 28. Hafta Maçları Belli Oldu

Trendyol Süper Lig\'de 28. Hafta Maçları Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta, yarın oynanacak Kasımpaşa-Sivasspor maçıyla başlayacak. Haftanın önemli karşılaşmasında 3 Mart Pazar günü Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda derbi maçta karşı karşıya gelecek. Hafta, 4 Mart Pazartesi günü yapılacak 3 mücadeleyle tamamlanacak.

29.02.2024 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta, yarın oynanacak Kasımpaşa- Sivasspor maçıyla başlayacak. Haftanın önemli karşılaşmasında 3 Mart Pazar günü Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yarın, 2 Mart Cumartesi, 3 Mart Pazar ve 4 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 20.00'da Kasımpaşa, Sivasspor'u ağırlayacak. Ligde 28. hafta 3 Mart Pazar günü Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi maça da sahne olacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Galatasaray müsabakası saat 19.00'da başlayacak.

Hafta, 4 Mart Pazartesi günü yapılacak 3 mücadeleyle tamamlanacak.

Süper Lig'de 28. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Kasımpaşa - Sivasspor

2 Mart Cumartesi

13.30 MKE Ankaragücü - İstanbulspor

16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor

19.00 Hatayspor - Fenerbahçe

3 Mart Pazar

13.30 RAMS Başakşehir - Samsunspor

13.30 Pendikspor - Konyaspor

19.00 Beşiktaş - Galatasaray

4 Mart Pazartesi

17.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük

20.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor

20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de 28. Hafta Maçları Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 12:07:47. #1.11#
SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de 28. Hafta Maçları Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement