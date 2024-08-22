Trendyol Süper Lig'de 3. Hafta Maçları Belli Oldu - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de 3. Hafta Maçları Belli Oldu

Trendyol Süper Lig\'de 3. Hafta Maçları Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yarın başlıyor. Alanyaspor-Göztepe maçıyla başlayacak olan haftada Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçları ertelendi.

22.08.2024 10:58
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Trendyol Süper Lig'de 3. hafta, yarın oynanacak Alanyaspor-Göztepe maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yarın, 24 Ağustos Cumartesi ve 25 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 21.00'de Alanyaspor, Göztepe'yi konuk edecek. 1 hafta içinde Avrupa kupalarında 2 müsabakaya çıkacak olan Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçları ileri bir tarihe ertelendi. Buna göre Galatasaray'ın Gaziantep FK ile Başakşehir'in Samsunspor ile ve Trabzonspor'un da Kayserispor ile yapacağı maçlar bu hafta sonu oynanmayacak.

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki bir diğer temsilcisi Beşiktaş ise bu haftayı BAY geçecek.

Süper Lig'de 3. haftanın programı şöyle:

Yarın

21.00 Alanyaspor - Göztepe

24 Ağustos Cumartesi

19.15 Sivasspor - Eyüpspor

21.45 Galatasaray - Gaziantep FK (Ertelendi)

21.45 Bodrum FK - Konyaspor

25 Ağustos Pazar

19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor

19.15 Samsunspor - Başakşehir (Ertelendi)

21.45 Antalyaspor - Hatayspor

21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

26 Ağustos Pazartesi

21.00 Trabzonspor - Kayserispor (Ertelendi) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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