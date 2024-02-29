Trendyol Süper Lig\'in 28. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Beşiktaş ile Galatasaray arasında 3 Mart Pazar günü oynanacak derbi maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yarın, 2 Mart Cumartesi, 3 Mart Pazar ve 4 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Ligin 28. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde hakem Halil Umut Meler görev alacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
Süper Lig'de 28. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Kasımpaşa - Sivasspor: Burak Şeker
2 Mart Cumartesi
13.30 MKE Ankaragücü - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Burak Pakkan
19.00 Hatayspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
3 Mart Pazar
13.30 RAMS Başakşehir - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
13.30 Pendikspor - Konyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Beşiktaş - Galatasaray: Halil Umut Meler
4 Mart Pazartesi
17.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan
20.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu - İSTANBUL
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