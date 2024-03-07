Trendyol Süper Lig\'in 29. Haftası Yarın Başlıyor

Galatasaray ile Çaykur Rizespor Arasındaki Maç İstatistikleri

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 44. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında yapılan 43 lig maçından Galatasaray 29'unu kazandı, Rizespor ise 7 galibiyet elde etti. İstanbul'da oynanan maçlarda Galatasaray'ın 53 golüne karşılık Çaykur Rizespor 19 gol attı. En farklı skorlu galibiyet ise Galatasaray'ın 5-0'lık sonuçla aldığı maç oldu.